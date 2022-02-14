Netflix sürekli olarak güncellenen dizi ve film arşivi ile kullanıcıların favori uygulamalarından birisi olmaya devam ediyor. Şu sıralar izleyecek bir şeyler bulmakta zorlanıyorsanız, sizler için derlediğimiz bu listemizde Netflix Film Önerileri (Şubat 2022) ile karşınızdayız. Peki bu ayın en iyi Netflix filmleri neler?

Popüler Netflix Film Önerileri

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

Örümcek Adam: Eve Dönüş

The Magnificent Seven

Tomb Raider

Hırsızlar Ordusu

Tinder

Ada

Babamın Kemanı

Bohemian Rhapsody

6 Underground

Can sıkıntınızın önüne geçebilmek için yeni bir film arıyorsanız ancak ne izlemek istediğinize karar veremediyseniz, farklı türlerden ve hikayelerden oluşan bu listemizde size uygun bir şeyler bulabilirsiniz. Ayrıca bir diğer içeriğimiz olan Netflix Dizi Önerileri listemize de göz atmanızı tavsiye ederiz.

1- Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

Tür: Aksiyon ve Macera

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen ve dahası

Açıklama: Sauron'un Yüzüğü'nü yok etmek için Hobbitlerin huzur dolu köyünden ayrılan Frodo Baggins, Mordor'un karanlık uçurumlarına kadar uzanan tehlikeli bir yolculuğa atılır. Serinin en sevilen filmlerinden birisi olan Yüzüklerin Kardeşliği, aksiyonu ve macerayı dibine kadar hissettiriyor.

2- Örümcek Adam: Eve Dönüş

Tür: Aksiyon ve Macera, Bilim Kurgu

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Tom Holland, Micheal Keaton, Robert Downey Jr ve dahası

Açıklama: Peter Parker genç bir liseli olarak rutin hayatına tam geri dönmüşken Akbaba'nın gelişi ona süper güçlerini kanıtlama fırsatı verir. Spider-Man serisinin yeni filmi vizyona girmişken, önceki filmleri izlemeyen kişiler Netflix üzerinden hikayenin detaylarını öğrenebilme fırsatı elde ediyor.

3- The Magnificent Seven

Tür: Aksiyon ve Macera, Kovboy

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke ve dahası

Açıklama: Zalim bir sanayici küçük bir madenci kasabasına kan kusturduğunda sessiz bir ödül avcısı, özel becerilere sahip tehlikeli adamlarla birlikte ona karşı bir cephe kurar. Kovboy filmlerini sevenler, bu aksiyon ve macera dolu filmde kendilerinden bir şeyler bulabilirler.

4- Tomb Raider

Tür: Aksiyon ve Macera

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins ve dahası

Açıklama: Yedi yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan zengin babasına gerçekte ne olduğunu öğrenmek isteyen Lara Croft bulduğu ipuçlarından yola çıkarak bir maceraya atılır. Pek çok kişinin oyun serisi ile yakından tanıdığı Tomb Raider, filmi ile de dikkatleri çekmeyi başarıyor.

5- Hırsızlar Ordusu

Tür: Gerilim, Komedi

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee ve dahası

Açıklama: "Ölüler Ordusu"nun öncesini anlatan filmde gizemli bir kadın, Avrupa'nın farklı yerlerindeki 3 efsanevi kasayı soymak için topladığı ekibe banka memuru Dieter'ı da alır. Soygun temalı gerilim filmlerinden hoşlanıyorsanız ve arada gülümsemek de istiyorsanız, bu filme göz atmanızı tavsiye ederiz.

6- Tinder Avcısı

Tür: Belgesel

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: -

Açıklama: Bir adam kendini jet sosyeteden zengin bir iş insanı gibi tanıtarak etkilediği kadınların milyonlarca dolarını çarptı. Şimdiyse kurbanlarından bazıları intikam peşinde. Suç belgeseli niteliğindeki Tinder Avcısı, şu sıralar ülkemizdeki en popüler yapımlardan birisi olarak öne çıkıyor.

7- Ada

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon ve Macera

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou ve dahası

Açıklama: Katı kurallarla yönetilen ütopik bir koloninin iki üyesi, kendi varlıklarıyla ilgili sarsıcı gerçeği öğrenir ve ne pahasına olursa olsun buradan kaçmaya karar verir. Güçlü oyuncu kadrosu ile nefes kesici bir bilim kurgu deneyimi sunan The Island / Ada, aksiyon ve macera dolu birkaç saat sunuyor.

8- Babamın Kemanı

Tür: Drama

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Gülizar Nisa Uray ve dahası

Açıklama: Babasını kaybeden küçük Özlem, ünlü bir keman virtüözü olan amcasının yanına taşınmak zorunda kalır. Paylaştıkları müzik tutkusu acaba onları yakınlaştırabilecek midir? Türk yapımı bir drama filmi olan Babamın Kemanı; Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin ve Gülizar Nisa Uray gibi isimlere ev sahipliği yapıyor.

9- Bohemian Rhapsody

Tür: Drama

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee ve dahası

Açıklama: Queen grubunun fırtınalı şöhret yolculuğundan esinlenen biyografik film, utangaç ve sıra dışı Farrokh'un unutulmaz şarkıcı Freddie Mercury'ye dönüşümünü aktarıyor. Queen grubunun macerasına daha yakından göz atmaya ne dersiniz?

10- 6 Underground

Tür: Aksiyon ve Macera

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Ryan Reynolds, Melanie Laurent, Corey Hawkins ve dahası

Açıklama: Ölmüş numarası yapan teknoloji milyarderi, zalim bir diktatörü alaşağı edecek cüretkâr ve kanlı bir görev için uluslararası ajanlardan oluşan bir grup kurar. İzleyenleri ikiye bölen bu yapım, ne yapacağınızı bilmediğiniz birkaç saati doldurmak için ideal bir çözüm olabilir.

Netflix Aksiyon Filmi Önerileri

Lucy

The Matrix

Sherlock Holmes

John Wick

Kara Şövalye

1- Lucy

Tür: Aksiyon ve Macera, Bilim Kurgu

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik ve dahası

Açıklama: Tayvan'daki genç bir Amerikalı istemeden uyuşturucu kuryesi olur. Vücuduna nüfuz eden yüksek teknoloji ürünü uyuşturucular, insan üstü güçler kazanmasını sağlar. Bilim Kurgu kategorisine de dahil olan Lucy, aksiyon ve macera tarafında aradıklarınızı sunuyor.

2- The Matrix

Tür: Aksiyon ve Macera, Bilim Kurgu, Dövüş Sanatı

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Kaanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve dahası

Açıklama: Matrix nedir sorusunun yanıtını arayan Neo adlı bilgisayar korsanı, beyaz tavşanın peşine takılır ve yaşadığı dünyayla ilgili akıllara durgunluk veren gerçeği öğrenir. Serinin yeni filmini sinemada izlemeden önce, bu filme göz atmanızı tavsiye ederiz.

3- Sherlock Holmes

Tür: Aksiyon ve Macera, Gizem

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams ve dahası

Açıklama: Bu eksantrik dedektif için oyun başladı. Ortağının yardımıyla hain bir düşmanın izini sürmek için hem dövüş tekniklerini hem de pratik zekâsını kullanması gerekiyor. Ufak bir hatırlatma olarak ünlü hayali dedektifin dizisi de Netflix'ten izlenebiliyor.

4- John Wick

Tür: Aksiyon ve Macera

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Keanu Reeves, Micheal Nyqvist, Alfie Allen ve dahası

Açıklama: Bir gangsterin oğlu arabasını çalıp köpeğini öldürünce, eski kiralık katil, korkusuz John Wick intikam almak için tüm çeteye savaş açar. Bu arada serinin diğer birkaç filmini de Netflix üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz.

5- Kara Şövalye

Tür: Aksiyon ve Macera

IMDb Puanı: 9,0

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart ve dahası

Açıklama: Batman, Teğmen Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent, tüyler ürpertici makyajıyla Gotham şehrine korku saçan suç dehası Joker'e karşı mücadele eder. Batman denildiğinde akla gelen ilk filmlerden birisi olan Kara Şövalye, aksiyon ve macera dolu dakikalar vaat ediyor.

Netflix Bilim Kurgu Filmi Önerileri

Yıldızlararası

Don't Look Up

V for Vendetta

Chappie

Batman v Superman: Adaletin Şafağı

1- Yıldızlararası

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon ve Macera, Drama

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Matthwe McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve dahası

Açıklama: İnsanlık yok olmanın eşiğindeyken bir grup astronot, yaşanabilir başka bir gezegen bulmak için bir solucan deliğinden geçerek tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Uzay temalı filmlerden hoşlanan takipçilerimiz, fizik kanunlarının çekici dünyasında kaybolacaklar.

2- Don't Look Up

Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Sosyal

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ve dahası

Açıklama: İki astronom, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için bir medya turuna çıkar, ancak hiç kimse onları umursamaz. Sosyal mesaj vermeyi güden bu film, dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi tarafından beğenildi.

3- V for Vendetta

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon ve Macera, Sosyal

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea ve dahası

Açıklama: Distopik bir gelecekte devrim için halkı kışkırtan maskeli anarşist, bir televizyon kanalı çalışanını tarafına çeker. Bir dedektif ise onun kim olduğunu bulmaya çalışır. Filmin oyuncu kadrosunda Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea gibi isimler yer alıyor.

4- Chappie

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon ve Macera

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Sharlto Copley, Hugh Jackman, Sigourney Weaver ve dahası

Açıklama: Yok edilemez robotlardan oluşan bir polis gücünün suça izin vermediği bir gelecekte yapay zekâsı seviye atlayan bir robot, düşünen ve hisseden bir makineye dönüşür. Filmin oyuncu kadrosunda Sharlto Copley, Hugh Jackman, Sigourney Weaver gibi isimler yer alıyor.

5- Batman v Superman: Adaletin Şafağı

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon ve Macera

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams ve dahası

Açıklama: Batman, Süpermen'in artan gücünden şüphelenince Çelik Adam ve Pelerinli Süvari karşı karşıya gelir. Lex Luthor ise memnuniyetle bu durumdan faydalanır. Süper kahraman filmlerinden hoşlanıyorsanız, bu iki karakterin bir araya geldiği Batman v Superman size göre olacaktır.

Netflix Drama Filmi Önerileri

Piyanist

Joker

Green Book

The Irishman

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

1- Piyanist

Tür: Drama, Askeri

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay ve dahası

Açıklama: Polonyalı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman, kendi anılarından uyarlanan bu filmde 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin zorbalıklarına karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gerçek hayattan uyarlanan bu film, başlangıçta ağır olsa da, ilerleyen dakikalarda izleyenleri kendisine çekmeyi başarıyor.

2- Joker

Tür: Drama, Gerilim, Sosyal

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz ve dahası

Açıklama: 1981'de Gotham Şehri'nde akli dengesi bozuk olan başarısız komedyen Arthur Fleck, metroda uğradığı saldırının ardından karanlık ve dehşet saçan yeni bir kimliğe bürünür. Sanat yönetimi anlamında başarılı bir yapım olan bu filmde, Joker'i daha yakından tanıma şansı elde edeceksiniz.

3- Green Book

Tür: Drama, Komedi, Sosyal

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini ve dahası

Açıklama: Kibar bir piyanist, Amerika'nın güney ucunda çıkacağı turne için çetin ceviz bir şoför tutar. İkili, ırkçılığın yaygın olduğu bu yabancı topraklarda birçok macera yaşar. Yine gerçek hayattan uyarlanan Green Book, her dakikası dolu dolu geçen bir yapım.

4- The Irishman

Tür: Drama

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve dahası

Açıklama: Martin Scorsese'nin büyük ilgi gören bu filminde tetikçi Frank Sheeran, Bufalino suç ailesinin sadık bir üyesi olarak sakladığı sırları anımsıyor. Yakın dönemde yayınlanan bu film, usta oyuncuları bir araya getirerek görsel bir şölen sunuyor.

5- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Tür: Drama

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Hayat Van Eck, Selen Öztürk, Yetkin Dikinciler ve dahası

Açıklama: Naim Süleymanoğlu hakkındaki bu biyografik filmde mazlum bir halterci, mültecilikten olimpiyatlara uzanan yolda zorlukları aşarak halkını dünyanın gündemine taşır. Gerçek hayattan uyarlanan bu film, yerli yapım olarak öne çıkıyor.

Netflix Gerilim Filmi Önerileri

Dövüş Kulübü

Yaralı Yüz

Bird Box

Sihirbazlar Çetesi

The Platform

1- Dövüş Kulübü

Tür: Gerilim

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter ve dahası

Açıklama: Hayata dair inancını yitirmiş bir ofis çalışanı, gizemli yeni dostu Tyler Durden'la kurduğu gizli topluluk sayesinde, bastırılmış duygularını açığa vurma fırsatı yakalar. Unutmayın, dövüş kulübünün ilk kuralı, dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır.

2- Yaralı Yüz

Tür: Gerilim, Drama

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer ve dahası

Açıklama: Kanlı bir yükselişle Miami'nin uyuşturucu baronu olan Kübalı gangster, içine düştüğü bağımlılık, takıntı ve acımasızlık sarmalının dehşet verici sonuçlarıyla uğraşır. Biraz eski sayılabilir ancak yaralı yüz, gerçekten de içine çeken bir yapım.

3- Bird Box

Tür: Gerilim, Drama, Bilim Kurgu

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich ve dahası

Açıklama: Görünmeyen uğursuz bir varlığın toplumun büyük kısmını intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, hayatta kalan bir kadın ve iki çocuğu güvenli bir yere ulaşmaya çabalar. Gerilim denildiğinde aklınızda tüyler ürpertici şeyler geliyorsa, Bird Box size istediğinizi sunacaktır.

4- Sihirbazlar Çetesi

Tür: Gerilim, Gizem

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson ve dahası

Açıklama: FBI ajanlarını kurnazlıkla atlatmayı başaran bir grup zeki illüzyonist, bankalardan çaldıkları parayı izleyicilerine verme konusunda uzmanlaşır. Gerilim ve gizem odaklı filmin kadrosunda Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor.

5- The Platform

Tür: Gerilim

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Ivan Massague, Antonia San Juan, Zorion Eguileor ve dahası

Açıklama: FBI ajanlarını kurnazlıkla atlatmayı başaran bir grup zeki illüzyonist, bankalardan çaldıkları parayı izleyicilerine verme konusunda uzmanlaşır. Gerilim ve gizem odaklı filmin kadrosunda Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor.

Netflix Komedi Filmi Önerileri

Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus

Red Notice

Green Book

Ayı Teddy

Forrest Gump

1- Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus

Tür: Komedi, Stand-Up

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Cem Yılmaz

Açıklama: Ünlü komedyen Cem Yılmaz bu hicivsel ve samimi stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikâyeler anlatıyor. Yeni yıla özel düzenlenen bu gösteri, Netflix üzerinden izlenebiliyor.

2- Red Notice

Tür: Komedi, Aksiyon ve Macera

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot ve dahası

Açıklama: FBI ajanlarını kurnazlıkla atlatmayı başaran bir grup zeki illüzyonist, bankalardan çaldıkları parayı izleyicilerine verme konusunda uzmanlaşır. Gerilim ve gizem odaklı filmin kadrosunda Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor.

3- Green Book

Tür: Komedi, Drama, Sosyal

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini ve dahası

Açıklama: Kibar bir piyanist, Amerika'nın güney ucunda çıkacağı turne için çetin ceviz bir şoför tutar. İkili, ırkçılığın yaygın olduğu bu yabancı topraklarda birçok macera yaşar. Yine gerçek hayattan uyarlanan Green Book, her dakikası dolu dolu geçen bir yapım.

4- Ayı Teddy

Tür: Komedi

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane ve dahası

Açıklama: Parti düşkünü ve küfürbaz bir canlı oyuncak ayı, insan dostunun yetişkinliğe geçip kız arkadaşıyla evlenmesini engellemek için elinden geleni yapar. Serinin ikinci filmi de Netflix üzerinden izlenebiliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane gibi isimler yer alıyor.

5- Forrest Gump

Tür: Komedi, Romantik Komedi

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise ve dahası

Açıklama: Saf bir adam olan Forrest Gump, bir dizi tesadüf sonucu kendini 1960 ve 70'li yılların en önemli olaylarının ortasında bulur ve pek çok tarihi olaya tanıklık eder. IMDb puanı ile dikkatleri çeken Forrest Gump, başarılı bir yapım olarak kabul ediliyor.

Netflix Romantik Film Önerileri

Senden Önce Ben

Terminal

Forrest Gump

Her Şeyin Teorisi

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi

1- Senden Önce Ben

Tür: Komedi, Romantik Komedi

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer ve dahası

Açıklama: Hayat dolu ve alçak gönüllü biri olan Lou, bir kazadan sonra felç kalan zengin ancak mutsuz bir bekâra bakıcılık yapmaya başlayınca aşka dair zorlu sorularla yüzleşir. Filmin oyuncu kadrosunda Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer gibi isimler yer alıyor.

2- Terminal

Tür: Romantik, Drama

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci ve dahası

Açıklama: Ülkesinde iç savaş çıkan Viktor Navorski, Kennedy Havalimanı'na giriş yaptığında kendi ülkesinin pasaportunun artık hiçbir ülke tarafından tanınmadığını öğrenir. 2004 yılında vizyona giren The Terminal, 7,4 IMDb puanına sahip.

3- Forrest Gump

Tür: Komedi, Romantik Komedi

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise ve dahası

Açıklama: Saf bir adam olan Forrest Gump, bir dizi tesadüf sonucu kendini 1960 ve 70'li yılların en önemli olaylarının ortasında bulur ve pek çok tarihi olaya tanıklık eder. IMDb puanı ile dikkatleri çeken Forrest Gump, başarılı bir yapım olarak kabul ediliyor.

4- Her Şeyin Teorisi

Tür: Romantik, Drama

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox ve dahası

Açıklama: Fizik dünyasındaki itibarı artan Stephen Hawking'in vücudu ALS'nin pençesine düşer. Hastalığı, onun sadık eşi Jane'e olan bağımlılığını her geçen gün arttırır. Film, ünlü fizikçinin yaşamını konu ediniyor ve kadroda Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox gibi isimler yer alıyor.

5- Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi

Tür: Romantik, Drama

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson ve dahası

Açıklama: Yaşlı ve kırış kırış doğan, ama yıllar geçtikçe gençleşen Benjamin Button'ın hikâyesini anlatan Oscar adayı bu filmi, David Fincher yönetti. Filmin kadrosunda ise Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Netflix Yerli Film Önerileri

Ayla

Bizim İçin Şampiyon

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Babamın Kemanı

Dağ II

1- Ayla

Tür: Türk Yapımı, Askeri, Drama

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Ali Atay, Altan Erkekli, Çetin Tekindor ve dahası

Açıklama: Gerçek olaylardan esinlenilen bu yürek sızlatan drama, savaşın ortasında Koreli bir yetimi kurtarıp onunla bağ kuran bir astsubayın hikâyesini anlatıyor. Pek çok ödüle aday gösterilen bu yerli yapımda, izleyenler genellikle olumlu yorumlarda bulunuyor.

2- Bizim İçin Şampiyon

Tür: Türk Yapımı, Drama

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan ve dahası

Açıklama: 1990'larda jokey Halis Karataş ile bir at sahibinin kızı, yaklaşmakta olan trajediye karşın aşka ve umuda tutunur. İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır.

3- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Tür: Türk Yapımı, Drama

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Hayat Van Eck, Selen Öztürk, Yetkin Dikinciler ve dahası

Açıklama: Naim Süleymanoğlu hakkındaki bu biyografik filmde mazlum bir halterci, mültecilikten olimpiyatlara uzanan yolda zorlukları aşarak halkını dünyanın gündemine taşır. Gerçek hayattan uyarlanan bu film, yerli yapım olarak öne çıkıyor.

4- Babamın Kemanı

Tür: Türk Yapımı, Drama

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Gülizar Nisa Uray ve dahası

Açıklama: Babasını kaybeden küçük Özlem, ünlü bir keman virtüözü olan amcasının yanına taşınmak zorunda kalır. Paylaştıkları müzik tutkusu acaba onları yakınlaştırabilecek midir? Türk yapımı bir drama filmi olan Babamın Kemanı; Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin ve Gülizar Nisa Uray gibi isimlere ev sahipliği yapıyor.

5- Dağ II

Tür: Türk Yapımı, Aksiyon ve Macera, Askeri

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Ozan Ağaç, Bedii Akın, Murat Arkın ve dahası

Açıklama: Bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci kadını kurtarmakla görevlendirilen Özel Kuvvetler, hainlerle dolu tehlikeli bir operasyona atılır. Çıktığı dönemde oldukça ses getiren yapım, ülkemizin en başarılı askeri filmlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Sizler için hazırlamış olduğumuz bu listenin de sonuna geldik. Peki siz dijital platformlarda hangi dizileri ve filmleri takip ediyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.