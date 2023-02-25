AFAD Açıkladı: Niğde'deki 5.3 Büyüklüğündeki Deprem Artçı mı?

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depreme dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Peki, Niğde depremi artçı mı? Yapılan açıklamaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Niğde Depremi Artçı mı Sorusunun Yanıtı Belli Oldu

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Niğde'nin Bor ilçesinde bugün saat 13.27’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, meydana gelen depreme ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Tatar, Niğde depremi ile ilgili yaptığı açıklamada "Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. 2020 yılında Obruk beldesindeki depremle aynı bölgeye düşüyor" ifadelerini kullandı.

#DEPREM: Niğde ili Bor ilçesinde saat 13:27’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 25, 2023

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından şu ana kadar toplamda 9 bin 470 artçı sarsıntının kaydedildiğini söyleyen Tatar, "Dün yaşadığımız 4.7'lik deprem, bugünkü Niğde Bor depremi bize şu gerçeği hatırlatıyor. Hasarlı binalardan uzak durmanın büyük önemi var. Yıkıma neden olabilir. Hasarlı binalardan eşya alınmamalı" dedi.

Bir depremin yerinin, saatinin belirlenmesinin söz konusu olmadığını belirten Tatar, vatandaşların sosyal medyadan gelen ses kayıtlarına itibar etmemesi gerektiğini ifade etti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bu anlamda devletin resmi kanallarının bilgileri, duyuruları dışındaki bilgilere itibar edilmemeli."

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem hakkında yaptığı açıklamada "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" sözlerini kullandı. Sezer, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.