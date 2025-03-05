Dev Akıllı Telefon Üreticisinin CEO'sundan Yusuf Dikeç Paylaşımı!

Son yıllarda akıllı telefon sektöründe adından sıkça söz ettiren Nothing’in CEO’su Carl Pei, X platformundaki son paylaşımıyla büyük ilgi topladı. Öyle ki Pei, paylaşımında milli atıcı Yusuf Dikeç’e yer vererek kullanıcıların dikkatini çekti. İşte söz konusu gönderi...

Carl Pei, Nothing Phone (3a) Pro ve iPhone 16e'yi Böyle Karşılaştırdı!

Nothing, ışıklı tasarımlarıyla dikkat çeken telefon modellerine bir yenisini ekleyerek kısa süre önce Phone (3a) serisini tanıttı. Serinin en dikkat çeken modeli ise şüphesiz Phone (3a) Pro oldu. Tanıtımın ardından her yeni cihazda olduğu gibi kullanıcılar, bu modeli rakipleriyle kıyaslamaya başladı.

Apple’ın yakın zamanda duyurduğu ve uygun fiyatlı iPhone SE’nin yerini alan iPhone 16e de karşılaştırmaya dahil olan telefonlardan biri. Nothing CEO'su Carl Pei ise bu karşılaştırmayı mizahi bir şekilde yaptı.

Pei, paylaşımında Nothing Phone (3a) Pro ve iPhone 16e modellerini yan yana koyarak ilginç bir benzetme yaptı. Nothing Phone (3a) Pro’yu Güney Koreli Kim Ye-ji, iPhone 16e’yi ise Yusuf Dikeç ile eşleştirdi.

Bilmeyenler için Paris'te gerçekleşen 2024 Yaz Olimpiyatları’nda verdiği pozla sosyal medyada viral olan Türk sporcu Yusuf Dikeç, kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. İş insanı Elon Musk'tan İngiliz oyuncu Tom Hardy'ye, John Wick gibi ünlü isimlere kadar pek çok kişi bu pozla ilgili paylaşımlar yaptı. Carl Pei de bu kişiler arasına dahil oldu.

Kullanıcılar, Nothing CEO’sunun paylaşımıyla dalga geçti. Öyle ki pek çok kişi, Yusuf Dikeç’in Kim Ye-ji’ye kıyasla daha çok konuşulduğunu belirterek Pei’nin farkında olmadan Nothing yerine Apple’ın daha iyi olduğunu söylediğini ima etti. Pei ise "Evet, kendimi trolledim." şeklinde yanıt verdi.

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