Işık Saçan Nothing Phone (3a) Serisi Tanıtıldı! İşte Fiyatları

3 Mart - 6 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşen MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2025 kapsamında yeni akıllı telefonlar tanıtılmaya devam ediyor. Son olarak ışıklı tasarımıyla öne çıkan modelleriyle tanınan Nothing, aynı estetik çizgiyi taşıyan Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro'yu duyurdu. Peki bu yeni cihazlar kullanıcılara neler sunuyor? İşte Nothing Phone (3a) / Phone (3a) Pro teknik özellikleri ve fiyatı...

Nothing Phone (3a) / Phone (3a) Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Nothing tarafından yapılan duyuruya göre her iki model de 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen Qualcomm imzalı Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bununla birlikte 6.77 inç boyutunda OLED ekrana sahipler. Panda Glass koruma, 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık ve 10 bit renk derinliği de diğer ekran özellikleri arasında.

Telefonların arka tarafına da bakalım. Phone (3a) modelinde 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel telefoto lens (2x zoom) ve 8 Megapiksel ultra geniş açı kameralar bulunuyor. Diğer taraftan Phone (3a) Pro modeli ise OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel periskop telefoto lens (3x optik zoom) ve 8 Megapiksel ultra geniş açı kamera ile donatılmış.

Phone (3a) Pro'nun telefoto kamerası, 6x zoom yapabilen TrueLens 3.0 yapay zeka motoru ile görüntü kalitesini geliştiren bir özellik sunuyor. Bu fark, özellikle yakınlaştırma kamerasında belirginleşiyor ve Pro modelinin daha güçlü bir zoom kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.

Ön tarafa baktığımızda ise Phone (3a)'da 32 Megapiksel, Phone (3a) Pro'da 50 Megapiksel özçekim kamerası olduğunu görüyoruz. Her iki kameranın da diyafram açıklığı f/2.2.

İki model de 5000 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor ve 50W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede batarya, sadece 19 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor. Ayrıca her iki cihaz da Android 15 tabanlı NothingOS 3.1 işletim sistemi ile çalışıyor. IP64 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunan bu telefonlar, aynı zamanda Essential Key özelliğine de sahip. Peki Essential Key ne işe yarıyor?

Telefonun sağ tarafında buton şeklinde yer alan Essential Key, Apple'ın iPhone 16 serisinde yer verdiği Action Button ile aynı amaca hizmet ediyor. Kullanıcılar, Essential Space adlı uygulama üzerinden dilediği işlevi bu butona atayabiliyor. Böylelikle ekranı kilitleme, ses açma veya kapama, uygulamalar arasında geçiş yapma gibi temel işlemleri hızlıca yapabilmeyi sağlıyor.

Nothing Phone (3a) ve Nothing Phone (3a) Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro Ekran 6,77 inç OLED, Panda Glass koruma, 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık, 10 bit renk derinliği 6,77 inç OLED, Panda Glass koruma, 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık, 10 bit renk derinliği İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) Arka kamera – 50 Megapiksel ana (f/1.88) – 50 Megapiksel telefoto (2x zoom, f/2.0) – 8 Megapiksel ultra geniş açı – 50 Megapiksel ana (f/1.88, OIS) – 50 Megapiksel periskop telefoto (3x optik zoom, 6x TrueLens 3.0 yapay zeka motoru) – 8 Megapiksel ultra geniş açı Ön kamera 32 Megapiksel (f/2.2) 50 Megapiksel (f/2.2) RAM / Depolama – 8 GB / 128 GB – 8 GB / 256 GB – 12 GB / 256 GB – 8 GB / 128 GB – 8 GB / 256 GB – 12 GB / 256 GB Batarya 5.000 mAh, 50W hızlı şarj (%50’ye 19 dakikada) 5.000 mAh, 50W hızlı şarj (%50’ye 19 dakikada) Diğer IP64 su ve toza dayanıklılık, Essential Key, Nothing Glyph arayüzü, Android 15 tabanlı NothingOS 3.1, 3 büyük işletim sistemi güncellemesi, 6 yıl güvenlik yaması IP64 su ve toza dayanıklılık, Essential Key, Nothing Glyph arayüzü, Android 15 tabanlı NothingOS 3.1, 3 büyük OS güncellemesi, 6 yıl güvenlik yaması Fiyat – 8 GB/128 GB: 329 euro – 12 GB/256 GB: 379 euro – 12 GB/256 GB: 459 euro Renkler Siyah, Beyaz, Mavi Gri, Siyah

Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro başlangıç fiyatları sırasıyla 329 euro ve 459 euro. Ön siparişler 4 Mart itibariyle Nothing'in resmi web sitesinde başlayacak. Türkiye'de ne zaman satışa sunulacakları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.