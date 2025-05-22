OnePlus 15 Dev Batarya ile Geliyor! Şarjını Bitirmek Çok Zor Olacak

OnePlus 15 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ortaya çıkan OnePlus 15'in bu kez batarya kapasitesi ve şarj hızı sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon devasa batarya ile gelecek.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 7000 mAh batarya kapasitesine sahip OnePlus 15 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan OnePlus 13 modelinde 6000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. OnePlus 13 modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

Telefonun arka tarafında üç kamera bulunacak. Bunlar arasinda 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın da yer alacağı iddia edildi. OnePlus 13'te 50 megapiksel çözünürlüğünde üç kamera tercih edilmişti.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus 15, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. OnePlus 13 modelinin 6,82 inç büyüklüğündeki LTPO AMOLED ekranı 1440 x 3168 piksel çözünürlük sunuyor.