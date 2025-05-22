Bunu Kimse Beklemiyordu! Samsung, Galaxy S26 Serisiyle Ezberleri Bozacak

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisinin tanıtımına henüz aylar olsa da akıllı telefon dünyasında şimdiden heyecan dorukta. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şirketin çıkaracağı modeller, merakla bekleniyor.

Son iddialara göre Galaxy S26 ailesi, kamera tarafında önemli bir değişimle karşımıza çıkacak. Özellikle ana kamera konusunda beklenen bu sürpriz, serinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelmiş durumda. İşte ayrıntılar!

Samsung Galaxy S26 Ailesinin Ana Kamerasında Sürpriz!

Samsung, Galaxy S23 serisinden bu yana ana kamerada ISOCELL GN3 sensörüyle bir standart yakalamıştı. Ancak gelen son sızıntılar, bu dönemin Galaxy S26 ile birlikte sona ereceğine işaret ediyor. Güvenilir kaynaklara göre S26 serisinde ana kamera artık daha güçlü ve gelişmiş bir sensörle karşımıza çıkacak. Bu değişiklik, kamera performansında önemli bir sıçrama anlamına geliyor.

Yeni sensörün yine ISOCELL GN ailesinden olacağı belirtiliyor fakat hangi modelin tercih edileceği konusunda net bir bilgi yok. Çözünürlükte ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Ana kamera yine 50 MP olacak. Ancak asıl farkı teknik açıdan çok daha güçlü bir sensörün kullanılacak olması yaratacak. Bu yenilik sayesinde özellikle düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafların kalitesi ile genel kamera performansının ciddi oranda yükselmesi bekleniyor.

Bu iddialar doğru çıkarsa Güney Koreli telefon üreticisi, Galaxy S26 serisiyle kamera performansında yeni bir çıta belirlemiş olacak. Ancak bu yeniliğin fiyatlara nasıl yansıyacağı ise şimdilik bilinmiyor. Zira satış fiyatı da önemli bir konu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.