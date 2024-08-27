OnePlus 13 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde OnePlus 13'ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni OnePlus telefon modeli!
Yakında tanıtılması beklenen OnePlus 13 ile ilgili bu zamana kadar çeşitli bilgiler gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 13 özellikleri ile öne çıkabilir. Peki, yeni telefonda hangi donanım bileşenleri tercih edilecek?
2023 yılının aralık ayında düzenlenen etkinlikte güçlü donanım bileşenleriyle dikkat çeken OnePlus 12 tanıtıldı. Serinin yeni modeli OnePlus 13'ün de güçlü donanıma sahip olacağı tahmin ediliyor. İşte telefona dair ortaya çıkan bilgiler!
Not: Bu rehber, OnePlus 13'ün fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlandı. Bu sebepten dolayı rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
OnePlus 13 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4
- RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı + 50 MP periskop telefoto
- Ön Kamera: 32 MP geniş açılı
- Yazılım: Android 14 tabanlı ColorOS 15
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 100W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 50W
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İddiaya göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden alacak cihaz Android 14 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelecek.
6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söylenen telefon 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyebilir. Peki, OnePlus 13 ne kadar fiyata satılacak?
OnePlus 13 Fiyatı
OnePlus 13 modelinin 800 dolar civarında (tahmini Türkiye fiyatı 55 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefonun resmî fiyatı henüz açıklanmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile piyasaya sürülebilir.
OnePlus 13 Çıkış Tarihi
Uzun süredir merak içerisinde beklenen OnePlus 13 modelinin 2024 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklamanın yapılmadığını ve bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.
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