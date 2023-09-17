Yeni Tablet Modeli OnePlus Pad Go'nun Tasarımı Belli Oldu

OnePlus marka yeni tablet modelini bir görseli yayımlandı. Paylaşılan görsel ile beraber OnePlus Pad Go'nun tasarımı belli oldu. Peki, yakında satışa sunulması beklenen tablet modeli donanım ve tasarım konularında neler sunacak?

OnePlus Pad Go Tasarımı ile Gündeme Geldi

OnePlus 2023 yılında satışa sunduğu OnePlus Pad'in ardından yeni bir tablet modelini daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tablet ile ilgili bir görsel paylaştı. Bu görsel, tabletin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

OnePlus Pad Go modelinin tasarımı genel olarak OnePlus Pad modeline benziyor. Tabletin arka kamerası orta kısma konumlandırılmış. Kameranın altında ise OnePlus logosu yer alıyor. Pad Go'da farklı olarak arka yüzeyde iki farklı renk tonu mevcut.

OnePlus Pad Go Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 11,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2800 x 2000 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Depolama: 128 GB / 256 GB

11,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen tablet modelinin 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı öne sürüldü. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alabilir.

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