iPhone 15 Pro'ya 5G Hız Testi Yapıldı! iPhone 14 Serisinden Ne Kadar Hızlı?

iPhone 12 serisi 2020'de piyasaya sürüldüğünden beri iPhone'lar 5G ile uyumlu. O zamandan beri Apple, iPhone'un 5G performansını sürekli olarak geliştiriyor. Şimdi ise yeni bir rapor, iPhone 15 Pro'nun 5G modem çipinin önceki nesle göre %24'e kadar daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Bahsi geçen rapor, internet hızı ölçüm aracı olan SpeedSmart'tan geliyor. SpeedSmart, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in 5G iletişim hızlarını ABD'nin başlıca operatörleri AT&T, T-Mobile ve Verizon üzerinde test etti. Rapor, iPhone 15 Pro'nun her üç operatörde de daha yüksek 5G iletişim hızlarına sahip olduğunu ve indirme hızlarının önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor.

iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'dan %24 Daha İyi İndirme Hızına Sahip

Verizon'un şebekesi, iPhone 14 Pro'nun ortalama 195.83 Mbps indirme hızı ve iPhone 15 Pro'nun ortalama 243.06 Mbps'ye ulaştığını gösteriyor. Bu, indirme hızında %24'lük bir iyileşme anlamına geliyor.

T-Mobile'da iPhone 15 Pro, 300,92 Mbps ile en yüksek ortalama 5G indirme hızıyla %22'lik bir iyileşme gösterdi. AT&T'de ise indirme hızları ortalama 204,34 Mbps ile %14,6 daha hızlı. Bununla birlikte, yükleme hızları üç büyük operatörde de çok az değişiklik göstermiş gibi görünüyor.

Snapdragon X70 Modemi iPhone 15 Pro'ya Ne Avantajlar Sağlıyor?

İyileştirilmiş 5G performans iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerindeki yükseltilmiş bir modemden kaynaklanıyor. Apple bu cihazlardaki modemi resmî olarak açıklamamış olsa da SpeedSmart, Pro modellerinin Qualcomm'un üç ana avantaj sunan Snapdragon X70 modemini kullandığını öne sürüyor:

Önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi

Daha iyi 5G özellikleri

iPhone baz istasyonundan uzaktayken daha iyi bağlantı

Apple'ın kendi 5G modemini geliştirdiğine dair söylentiler olsa da şirket Qualcomm ile olan modem tedarik anlaşmasını 2026 yılına kadar uzatmıştı.

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