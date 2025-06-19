OpenAI'ın Merakla Beklenen GPT-5 Modeli Yakında Geliyor

Sadece yazılım ve yapay zeka konusunda değil, savunma sanayinde de boy gösteren OpenAI, yeni modeli GPT-5 ile çıkış yapmaya hazırlanırken bir yandan da rakiplerine gövde gösterisi yapıyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın yapay zeka prototipleri için 200 milyon dolarlık bir sözleşme verdiği açıklanmıştı. Bu tür ihaleler genelde Palantir şirketine veriliyordu, ancak OpenAI'ın bu konudaki atılımları onlara başarı getirirken, Palantir için de prestij kaybına yol açtı. Öte yandan Microsoft ile olan ortaklığından pişmanlık duyan OpenAI, bu konuda Microsoft'u üzecek bir adım atarak bir darbe de ona vuracak. Bu da GPT-5'in çıkışıyla mümkün olacak.

Microsoft'un Para Hırsı, OpenAI Mütevazılığına Uymuyor

Microsoft bugüne kadar şirkete 13 milyar dolar yatırım yapmış ve OpenAI'ın kârının %49'unu alacak şekilde yapılandırılmıştı. Ancak yeni gelişmelere göre OpenAI, bu anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyor. OpenAI, Microsoft'a ait hisse oranının %33'e düşürülmesini ve Microsoft'un kâr, gelir ve fikrî mülkiyet üzerindeki haklarından feragat etmesini talep ediyor.

Microsoft'un agresif para kazanma stratejilerinin artık OpenAI'ın istekleriyle örtüşmediği bir gerçek. ChatGPT Enterprise paketinde %10-20 arasında indirim uygulayan OpenAI zaten Microsoft'un radarına girmiş durumda. GPT-5'in çıkışı, muhtemelen bu ikilinin ticaretini de bitiren adım olacak.

GPT-5 Ne Zaman Çıkıyor?

OpenAI CEO'su Sam Altman, kardeşi Jack Altman'ın podcastine katıldığı gün GPT-5'in geleceğini müjdeledi, ancak herhangi bir tarih vermedi:

Muhtemelen bu yaz ama tam tarihini ben de bilmiyorum.

GPT-5'in hangi özellikler sunacağı da henüz kesinleşmedi. Hem günlük kullanıcıların, hem de iş dünyasının bu konudaki beklentileri oldukça büyük. GPT-5'in çok modlu yeteneklerle, daha fazla anlama yeteneğiyle ve genişletilmiş özellikleriyle piyasaya çıkması; ayrıca kurumsal uygulamalara özel API optimizasyonları da bu sürümde sunması bekleniyor.

GPT-5'in çıkışı için en geç tarih, çeşitli kaynaklarda 31 Ağustos 2025 olarak belirtildi. Ama her çıkan sızıntının doğru olmadığını hatırlatmakta fayda var. OpenAI genelde çalışmalarına dair fazla bilgi vermekten kaçınıyor.