Samsung'un Yeni İşlemcisi Apple A18 Pro'yu Ezip Geçti

Samsung kullanıcılarının sürekli yakındığı 10 çekirdekli işlemci mimarisi, Samsung'un geliştirdiği Exynos 2600 işlemcisiyle geride kalacak.

Exynos 2600'ün önceki nesil işlemcilerden farkı ise 2 adet yüksek performanslı Cortex-X ve 6 adet verimlilik odaklı Cortex-A çekirdeğinden oluşan toplam 8 çekirdekli bir yapıya sahip olması. Bu güçlü donanım, Geekbench 6 testinden geçti ve performansıyla dikkat çekti.

Çoklu çekirdek puanlarını sınanan Exynos 2600, bu testte Apple'ın A18 Pro yonga setini geride bırakmayı başardı. Ünlü sızıntı kaynaklarından @OreXda, test sonuçlarını yorumladı.

Samsung, Exynos 2500 İşlemcisinden Vazgeçti

Samsung, Exynos 2600 yonga setini kendi 2nm üretim süreciyle geliştirerek bir ilke imza atıyor ve önceki nesillere kıyasla büyük bir performans artışı sağlıyor. Çekirdek değişikliği sayesinde güç tüketimini kontrol altında tutarken performans hep en yüksek hatlarda seyrediyor.

Samsung uzun zamandır donanım konusunda bağımlılığını ilan etmek istiyor. Ancak bu, uzun vadede kesesini rahatlatacaksa da şimdilerde şirketi büyük zarara uğratan bir istek oldu. Şirket, Exynos 2500'ü Galaxy S25 serisinde kullanmaktan vazgeçti ve ardından 400 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı.

Şimdi Exynos 2600 yonga setini Galaxy S26 serisinin Avrupa versiyonlarında kullanarak bu kaybı telafi etmeye çalışacak.

A18 Pro ve Exynos 2600 Performans Karşılaştırması

Samsung'un 2nm GAA (Gate-All-Around) üretim sürecini kullanan ilk mobil işlemcisi olan Exynos 2600; hem daha küçük, hem de yüksek performans sergiliyor. Geekbench testlerinde dikkat çeken bir başka detay ise önceki nesil Exynos 2400'e kıyasla sırasıyla %15 ve %20'lik bir artış söz konusu olması.

Apple A18 Pro ile karşılaştırırsak, çoklu çekirdek performansında Samsung'un çipi daha üstün denilebilir. Ancak tek çekirdek performansı konusunda A18 Pro kadar güçlü değil.

Exynos 2600, çoklu çekirdekte 10.200 puana ulaşarak Apple'ın 9.700 civarındaki skorunu aşmış durumda. Tek çekirdekte ise A18 Pro'nun yaklaşık 3.200 puanına karşılık Exynos 2600, 2.950 puan elde ediyor.