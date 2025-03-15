OpenAI Ne Yapacağını Şaşırdı! DeepSeek İçin Hükümete Çağrıda Bulundu

Yapay zeka alanındaki küresel rekabet kızışıyor. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, DeepSeek’in devlet destekli ve devlet kontrolünde olduğunu iddia ederek ABD hükümetine bu firmanın yapay zeka modellerine yasak getirilmesini önerdi. Üstelik şirket, bunu sadece DeepSeek için istemiyor. Peki OpenAI'ın amacı ne?

OpenAI’dan DeepSeek Gibi Çinli Yapay Zeka Şirketleri İçin Yasak Çağrısı

OpenAI, Trump yönetiminin “AI Action Plan” girişimine yönelik yeni bir öneri verdi. Bu öneride DeepSeek'in Çin hükümetinin kontrolü altında olduğunu öne sürerek ABD hükümetine yasak tavsiyesinde bulundu. Üstelik bu tavsiye sadece DeepSeek için değil, Çin merkezli diğer yapay zeka modelleri için de geçerli.

Aktarılan bilgilere göre OpenAI'ın en büyük endişesi, DeepSeek'in kullanıcı verilerini hükümet ile paylaşmak zorunda kalabileceği. Zira Çin yasalarına göre bu mümkün.

Şirket, Çin menşeli yapay zeka modellerinin ABD ve diğer ileri teknoloji ülkelerinde kullanılmasının ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğunu savunuyor. Bu nedenle OpenAI, ABD’nin "Tier 1" listesinde yer alan ve yüksek düzeyde ihracat yaptığı Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İspanya, Polonya ve Norveç gibi ülkelerde bu modellerin yasaklanmasını öneriyor. Bu listede Türkiye'nin yer almadığını belirtelim.

DeepSeek, Söylendiği Gibi Çin Hükümeti Tarafından mı Yönetiliyor?

Şu anda DeepSeek'in Çin hükümeti tarafından yönetildiğinde dair kesin bir kanıt yok. Ancak son dönemlerde hükümetin firmaya olan ilgisi artıyor gibi görünüyor. Öyle ki şirket Kurucusu Liang Wenfeng, Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi ve bu da iddiaların ortaya çıkmasına yol açtı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI, yasak önerisinde bulunma konusunda haklı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.