Apple, DeepSeek AI'a Büyük Kazık Attı

Apple, Çin'deki yapay zeka ortaklığı için seçimini yaptı ve yaptığı seçimle DeepSeek'in geliştiricilerini kızdırdı. DeepSeek son haftalarda büyük ses getirmişti ancak Apple tüm bunlara rağmen yoluna Çinli şirket Alibaba ile devam etmeyi seçti. Böylece son haftalarda AI alanında büyük ses getiren DeepSeek'i geride bırakmış oldu.

Aralık ayında ortaya çıkan söylentilere göre, Apple Tencent ve ByteDance (TikTok'un sahibi olan şirket) ile de masaya oturmuştu. Hatta daha önce Baidu ile görüştüğü bile konuşuluyordu. Ancak nihai karar verildiğinde galip gelen şirket Alibaba oldu.

Ortaklık Kararının Arkasında Ne Var?

Çin hükümeti, ülkede kullanılacak tüm üretken yapay zeka hizmetlerini onaylamak zorunda ve elbette yerel şirketlere öncelik veriyordu. İşte tam da bu yüzden Apple Intelligence Çin'de henüz kullanıma açılmamıştı. Şimdi Apple ve Alibaba ortaklığı durum yakın zamanda değişecek gibi duruyor.

Apple ve Alibaba, birlikte geliştirdikleri ilk yapay zeka özelliklerini Çin'in siber düzenleyici kurumuna sunduysa da onay sürecine dair herhangi bir gelişme yaşanmadı. Apple bu süreci hızlandırmak niyetinde.

Çünkü Apple Intelligence, şirketin son dönemdeki en büyük yazılım hamlelerinden biri ve halihazırda Apple'ın en büyük kozu. Apple'ın Çin gibi devasa bir pazarda bu özelliğini kullanamıyor olması büyük bir eksiklik.

Önceleri DeepSeek ile Adı Çıkmıştı

Henüz birkaç hafta önce Apple, bazı cihazlarında DeepSeek'in modelini kullanmak istediğine dair açıklama yapmıştı. Önce ChatGPT'yi entegre eden Apple sonrasında DeepSeek modelini de eklemeye niyetlendi. Ancak buradaki hamleler yapay zeka alanındaki rakiplerini eleme isteğinden değil, zorunluluktan kaynaklıydı.

Apple'ın şimdiki ortaklığı sadece Çin'deki rakamları yükseltmek üzerine atılmış bir adım ve yerinde olup olmadığını yakın zamanda göreceğiz.