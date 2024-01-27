OPPO, Mıstaçoğlu Holding'e Bağlı AGM ile Stratejik İş Ortaklığına İmza Attı!

Mıstaçoğlu Holding’e bağlı AGM A.Ş., teknoloji devi OPPO ile oldukça önemli stratejik iş ortaklığına imza attı. AGM bu anlaşma kapsamında OPPO’nun Türkiye’deki hem üretim hem satış hem de servis hizmetlerini yürütecek iş ortağı oldu.

OPPO ile AGM Arasında Yapılan Anlaşma Neleri Kapsıyor?

Yapılan bu anlaşma, ortak satış ve pazarlama çalışmaları, hizmet operasyonları ve yerel üretim girişimleri dahil olmak iş birliğinin çeşitli yönlerini kapsıyor. AGM, anlaşma kapsamında OPPO ürünlerinin yerel üretimini İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alan fabrikasında üstlenecek.

Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, "Birçok önemli kilometre taşını içeren bu ortaklık, şirketimiz açısından gurur verici olduğu kadar, Türkiye’nin milli ticari gücüne güç katacak bir yatırım oldu" dedi.

Mıstaçoğlu, "Yeni dönemle birlikte ülkemizde yapılacak yüksek teknolojiye dayalı üretimin, istihdama katkısının yanı sıra yüksek teknolojinin gelişimini kolaylaştırması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu adımın ülkemizin geleceğine yapacağı katkı ve inovasyon potansiyeli bize büyük mutluluk veriyor. Amacımız kısa bir süre içeresinde ülkemizi akıllı cep telefonu üretimi konusunda bir dünyada önde gelen ülkelerden biri konumuna getirmek ve tüm dünyaya teknolojik bu ürünleri ihraç etmek” şeklinde konuştu."

Ortaklığın önemine dikkat çeken OPPO MEA Başkanı Chico Zhou, "Bu önemli ortaklık, karşılıklı büyüme, yenilikçilik ve Türk müşterilerimize ve iş ortaklarımıza olağanüstü ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan ortak bir vizyonu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

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