20. Yılını Kutlayan OPPO, Discovery Channel ile İş Birliği Yapıyor!

20. Yılını kutlayan OPPO, bu kapsamda dünya genelinde kültürel çeşitliliği kutlamayı, korumayı amaçlayan "Culture in a Shot" (Bir Çekimde Kültür) isimli proje için Discovery Channel ile bir iş birliği gerçekleştirdi.

Bir Çekimde Kültür Projesi Neler Sunuyor?

Proje için fotoğrafçı Jerome Teo, göz ardı edilen fakat, dünyanın dinamik dokusuna katkıda bulunan kültürleri aramak için Tayland, Endonezya, İspanya, Hindistan ve Meksika'ya seyahat ediyor.

Jerome Teo, bu yılki Mirasın Portreleri temasıyla, Endonezya'nın batik sanatçılarından İspanya'nın flamenko dansçılarına kadar dünyanın kültürlerini belgelemek için OPPO'nun görüntüleme teknolojisini kullanıyor.

Mirasın Portreleri teması sadece geçmişin bir kalıntısını değil, hikayeleri, kültürün bugün kim olduğumuzun özü olduğunu ve gelecek nesiller için mirasımızın ne olacağını göstermeyi amaçlıyor.

Jerome Teo, Tayland'ın tepe kabilelerinin geleneksel müzisyenlerinden, Endonezya'daki batik zanaatkarları ve İspanya'daki flamenko dansçılarına kadar, kültürel miraslarını koruyanların ölümsüz hikayelerini yakalıyor.

OPPO, teknolojiyi kullanarak kültürü canlandırmanın yenilikçi yollarını da araştırıyor. Temmuz ayında duyurulan OPPO AI Studio, en yeni GenAI teknolojisini kullanarak kullanıcıların bir flamenko dansçısı olarak kendilerinin stüdyo kalitesinde bir portresini oluşturmasına olanak tanıyor.

OPPO ve Discovery Channel "Culture in a Shot" projesinde, OPPO'nun kültürel koruma konusundaki kararlılığının yalnızca başlangıcı.

Önümüzdeki aylarda proje, insanları; Hindistan, Meksika ve ötesinde sanal turlara çıkaracak, OPPO'nun görüntüleme teknolojisini kullanarak gözden kaçan kültürleri öne çıkaracak ve bu farklı geleneklerin daha derin anlaşılmasını, takdir edilmesini ve korunmasını teşvik edecek.