Oppo'dan Yeni Akıllı Saat: Yuvarlak Ekranlı Oppo Watch 4 Geliyor Olabilir!
Yeni bir sızıntı, Oppo'nun yuvarlak ekranı yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. İşte saate yönelik ortaya çıkan detaylar!
Oppo geçtiğimiz ay Oppo Watch 4 Pro'yu Çin'de tanıtmıştı. Selefleri gibi bu akıllı saat de kare bir kadrana sahip. X'de ise şimdi MlgmXyysd hesap adını kullanan bir sızıntı, yuvarlak ekranlı yeni bir Oppo akıllı saat geldiğini iddia ediyor.
Cihazın resmî pazarlama adı bilinmiyor. Dolayısıyla bunun standart Oppo Watch 4 mü yoksa Kasım ayında Oppo Reno 11 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi beklenen söylentilere konu olan Oppo Watch X mi olduğu belirsiz.
Sızıntı ile blrikte yuvarlak ekranlı akıllı saatin özellikleri de ortaya çıktı.
Yuvarlak Ekranlı Yeni Oppo Akıllı Saatin Özellikleri
Arch: 32-Bit (armeabi-v7a, armeabi)— MlgmXyysd🐱💕 (@realMlgmXyysd) September 14, 2023
System: ColorOS for Watch 6.0 / Android 11 Go (Red Velvet Cake, RKQ1.211102.001, SDK 30)
DRM Level: Widevine L3
System Type: Non-A/B, Dynamic Partition, System-as-root
Other Variant: OPWWE231 (Maybe OnePlus Export), OWWE231 (Maybe Export) pic.twitter.com/43OSWWJP9k
Sızıntıya göre yuvarlak ekranlı yaklaşan Oppo akıllı saat OWW231 model numarasına ve "Star" kod adına sahip. Watch 4 Pro gibi, Snapdragon W5 Gen 1 ve BES 2700'den oluşan çift çipli bir sistemle donatılacak.
Sızıntıda ayrıca cihazın çift düğme, kurma kolu, EKG, renkli AOD, yumruk sıkma hareketleri, eSIM, ColorOS 14 Sound, kan oksijen izleyicisi, stres, uyku, spor modları, sağlık takibi, barometre, RTOS, WeChat & WeChat Pay ve RTOS CJK yazı tipleri gibi özelliklerle geleceği belirtiliyor. Cihaz Watch 6.0 için özel geliştirilen ColorOS işletim sistemiyle gelecek.
Akıllı saat küresel pazarın yanı sıra Çin'de de piyasaya sürülecek. Çin'de cihazın ColorOS işletim sistemi ile geleceği kesinken, küresel versiyonunda Wear OS işletim sistemi kullanılacağı düşünülüyor. Ayrıca cihaz küresel pazarda OnePlus markasına sahip olacak.
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