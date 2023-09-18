Oppo'dan Yeni Akıllı Saat: Yuvarlak Ekranlı Oppo Watch 4 Geliyor Olabilir!

Oppo geçtiğimiz ay Oppo Watch 4 Pro'yu Çin'de tanıtmıştı. Selefleri gibi bu akıllı saat de kare bir kadrana sahip. X'de ise şimdi MlgmXyysd hesap adını kullanan bir sızıntı, yuvarlak ekranlı yeni bir Oppo akıllı saat geldiğini iddia ediyor.

Cihazın resmî pazarlama adı bilinmiyor. Dolayısıyla bunun standart Oppo Watch 4 mü yoksa Kasım ayında Oppo Reno 11 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi beklenen söylentilere konu olan Oppo Watch X mi olduğu belirsiz.

Sızıntı ile blrikte yuvarlak ekranlı akıllı saatin özellikleri de ortaya çıktı.

Yuvarlak Ekranlı Yeni Oppo Akıllı Saatin Özellikleri

Arch: 32-Bit (armeabi-v7a, armeabi)

System: ColorOS for Watch 6.0 / Android 11 Go (Red Velvet Cake, RKQ1.211102.001, SDK 30)

DRM Level: Widevine L3

System Type: Non-A/B, Dynamic Partition, System-as-root

Other Variant: OPWWE231 (Maybe OnePlus Export), OWWE231 (Maybe Export) pic.twitter.com/43OSWWJP9k — MlgmXyysd🐱💕 (@realMlgmXyysd) September 14, 2023

Sızıntıya göre yuvarlak ekranlı yaklaşan Oppo akıllı saat OWW231 model numarasına ve "Star" kod adına sahip. Watch 4 Pro gibi, Snapdragon W5 Gen 1 ve BES 2700'den oluşan çift çipli bir sistemle donatılacak.

Sızıntıda ayrıca cihazın çift düğme, kurma kolu, EKG, renkli AOD, yumruk sıkma hareketleri, eSIM, ColorOS 14 Sound, kan oksijen izleyicisi, stres, uyku, spor modları, sağlık takibi, barometre, RTOS, WeChat & WeChat Pay ve RTOS CJK yazı tipleri gibi özelliklerle geleceği belirtiliyor. Cihaz Watch 6.0 için özel geliştirilen ColorOS işletim sistemiyle gelecek.

Akıllı saat küresel pazarın yanı sıra Çin'de de piyasaya sürülecek. Çin'de cihazın ColorOS işletim sistemi ile geleceği kesinken, küresel versiyonunda Wear OS işletim sistemi kullanılacağı düşünülüyor. Ayrıca cihaz küresel pazarda OnePlus markasına sahip olacak.

Peki sizin Oppo'nun yeni akıllı saatinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.