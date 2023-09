Oppo'dan Yeni Akıllı Saat: Yuvarlak Ekranlı Oppo Watch 4 Geliyor Olabilir!

Oppo geçtiğimiz ay Oppo Watch 4 Pro'yu Çin'de tanıtmıştı. Selefleri gibi bu akıllı saat de kare bir kadrana sahip. X'de ise şimdi MlgmXyysd hesap adını kullanan bir sızıntı, yuvarlak ekranlı yeni bir Oppo akıllı saat geldiğini iddia ediyor.

Cihazın resmî pazarlama adı bilinmiyor. Dolayısıyla bunun standart Oppo Watch 4 mü yoksa Kasım ayında Oppo Reno 11 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi beklenen söylentilere konu olan Oppo Watch X mi olduğu belirsiz.

Sızıntı ile blrikte yuvarlak ekranlı akıllı saatin özellikleri de ortaya çıktı.

Arch: 32-Bit (armeabi-v7a, armeabi)

System: ColorOS for Watch 6.0 / Android 11 Go (Red Velvet Cake, RKQ1.211102.001, SDK 30)

DRM Level: Widevine L3

System Type: Non-A/B, Dynamic Partition, System-as-root

Other Variant: OPWWE231 (Maybe OnePlus Export), OWWE231 (Maybe Export) pic.twitter.com/43OSWWJP9k