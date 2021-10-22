En İyi Akıllı Saatler (2021)

Yakın bir zamanda yeni bir akıllı saat satın almayı planlıyorsanız, oldukça fazla sayıda seçeneğe sahip olduğunuzu fark etmişsinizdir. Sizler için derlediğimiz bu listemizde en iyi akıllı saatler ile karşınızdayız. Peki şu sıralar satın alabileceğiniz en iyi akıllı saatler hangileri?

Son dönemlerde akıllı saat pazarında gerçekten de artan bir rekabet söz konusu ve bu doğrultuda hem yetenekleri hem de fiyat aralıkları ile çok sayıda seçeneğe sahipsiniz. Bazıları ağırlıklı olarak spora odaklanırken, bazıları sağlık takibini ön planda tutuyor.

Bu doğrultuda sizin için en uygun modelin hangisi olduğunu bulmak düşündüğünüzden daha zor olabilir. Neyse ki listemiz sayesinde size hitap eden modeli kolayca seçebileceksiniz. Bir uyarı olarak fiyat bilgisi fiziksel ve sanal mağazalardaki ortalama satış fiyatlarından elde edilmiştir ve yazıyı okuduğunuz tarihte değişiklik gösterebilir.

En İyi Akıllı Saatler Listesi

Apple Watch Series 7

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Xiaomi Mi Band 6

Huawei Watch GT 2 Pro

Garmin Vivoactive 4

Samsung Galaxy Watch Active 2

Huawei Band 6

Apple Watch SE

Fitbit Sense

Huawei Watch GT 2​

1- Apple Watch Series 7

Fiyatı: 4.399 TL'den başlıyor.

Apple Watch Series 7 kısa bir süre önce yenilenmiş bir tasarım ile duyuruldu ve kısa sürede önemli satış miktarlarına ulaşmayı başardı. Şirketin yeni akıllı saati 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı varyant ile geliyor ve hem büyüyen kasa boyutları hem de incelen çerçeveler ile gerçekten de başarılı bir ekran deneyimi sunuyor.

Sağladığı teknik ayrıntılarla birlikte bir akıllı saatte isteyeceğiniz hemen her şeyi bünyesinde barındıran bu model, iPhone'lar ile gerçekten de harika bir şekilde çalışıyor. Buna karşın Android cihazlar ile kullanılamadığını ve yüksek bir fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatmak isteriz.

2- Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Fiyatı: 2.500 TL'den başlıyor.

Android cihazınızda kullanabileceğiniz en iyi akıllı saatlerden birisi olan Galaxy Watch 4 Classic, geleneksel saat tasarımını WearOS tarafından sağlanan harika özelliklerle kombinliyor. Diğer akıllı saatlerde yer alan sağlık takibi özelliklerinin tümünü bünyesinde barındıran modelde bunlara ek olarak kan basıncı, EKG ve biyoempedans analizi ölçümü de yer alıyor.

Yine de burada bazı dezavantajlar var: EKG ve Tansiyon sensörlerini kullanabilmek için Samsung marka bir akıllı telefon sahibi olmanız gerekiyor. Eğer Samsung marka uyumlu bir akıllı telefona sahip değilseniz, bu işlevlerden faydalanabilmek için uğraştırıcı bazı arka kapı yöntemleri denemeniz gerekiyor.

3- Xiaomi Mi Band 6

Fiyatı: 450 TL (Ortalama)

Bir akıllı saatin temel işlevlerini istiyor ancak yüksek fiyat etiketlerine çıkmak istemiyorsanız, listemizde en popüler akıllı bilekliklerden birisi olan Xiaomi Mi Band 6 yer alıyor. Yenilenmiş tasarımı ile her zamankinden daha geniş ekran sunan model, temel işlevleri yerine getirebilmek ve takip edebilmek için biçilmiş kaftan.

Tabii ki en büyük artısı yalnızca fiyat aralığı değil, aynı zamanda standart bir akıllı saatten çok daha uzun olan iki haftaya kadar batarya ömrü ile birlikte geliyor. Bu sayede onu her gün sürekli olarak şarja takmak zorunda değilsiniz. Son olarak hem Android hem de iOS cihazlarla kullanılabiliyor.

4- Huawei Watch GT 2 Pro

Fiyatı: 2.250 TL (Ortalama)

Huawei Watch 3 modelinin yüksek fiyat etiketinin aksine nispeten normal fiyat aralığı ile kutudan çıkan Huawei Watch GT 2 Pro; oldukça fazla avantaja sahip bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Öncelikli olarak malzeme yapısı ile başlarsak safir cam, titanyum çerçeve ve seramik taban ile karşılaşıyoruz.

Buna ek olarak geleneksel bir saat tasarımına sahip olan model, şık yapısı ile her türlü senaryoda kullanıma uygun. Yine en önemli avantajlarından birisi iki haftaya varan pil ömrü ancak bunu elde etmek için üçüncü parti uygulama yükleme avantajından feragat etmeniz gerekiyor.

5- Garmin Vivoactive 4

Fiyatı: 4.000 TL (Ortalama)

Garmin Vivoactive 4 temelde sporculara hitap eden bir akıllı saat ve hem tasarımı hem de özellikleri ile bu alandaki iddialı duruşunu ispat etmeyi başarıyor. 20'nin üzerinde önceden yüklenmiş egzersiz modları ile gelen akıllı saatte, animasyonlu antrenman programları ile egzersizlerinizi anlık olarak takip edebiliyorsunuz.

Ayrıca sunduğu gelişmiş algoritmalar ile enerji seviyenizi, kan oksijen satürasyonunuzu, stres durumunu, solunum düzeninizi ve uyku aktivitelerinizi gerçekten de detaylı bir şekilde takip edip izleyebiliyorsunuz. Üstelik standart akıllı saat modunda bir haftaya varan batarya ömrü ile birlikte geliyor.

6- Samsung Galaxy Watch Active 2

Fiyatı: 1.600 TL'den başlıyor.

Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch 4 Classic'ten önemli ölçüde daha uygun bir fiyatla EKG ve Tansiyon sensörlerini bünyesinde barındırıyor. Daha sportif bir tasarımla kutudan çıkan model, 40mm ve 44mm olmak üzere iki farklı varyantla satışa sunuluyor.

Yine EKG ve Tansiyon sensörlerinden faydalanabilmek için Samsung marka uyumlu akıllı telefon kullanmanız isteniyor ancak çeşitli arka kapı yöntemleri ile diğer marka akıllı telefonlarda da kullanabiliyorsunuz. Bu fiyat aralığında EKG ve tansiyon ölçümü sunan tek akıllı saat olması, onu iyi bir tercih unsuru haline getiriyor.

7- Huawei Band 6

Fiyatı: 450 TL (Ortalama)

Bir akıllı saat ile akıllı bileklik arasında konumlanan Huawei Band 6, uygun fiyatı ve geniş ekranı ile önemli bir tercih haline gelmeyi başarıyor. Yüze yakın egzersiz modu ile spora yönelik kullanıma olanak sunan model; adım, kalp ritmi, stres, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi de yapabiliyor.

Üstelik bu ölçümleri 7 / 24 yapabilen model, yine de iki haftaya kadar batarya ömrü sunmayı başarıyor. Tüm detayları ile Huawei Band 6, Xiaomi Mi Band 6 için önemli bir rakip haline geliyor. Eğer bir akıllı bileklikte daha büyük ekran arıyorsanız, bu modele göz atmayı düşünebilirsiniz.

8- Apple Watch SE

Fiyatı: 2.700 TL'den başlıyor.

iPhone kullanıcıları için ideal seçimlerden birisi olan Apple Watch SE; kandaki oksijen seviyesi, EKG ve her zaman açık ekran gibi detayları çıkardığımızda Apple Watch 5 ile aynı özelliklere ve tasarıma sahip bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Nitekim güncel alt yapısı ve güçlü teknik özellikleri, Apple kullanıcıları için önemli bir seçenek haline gelmesine yardımcı oluyor.

EKG ve SpO2 sensörlerini aktif olarak kullanmayacaksanız ve iPhone'unuz ile tam uyumlu bir akıllı saat arıyorsanız, Apple Watch SE ideal seçimlerden birisidir. Yine ufak bir hatırlatma yaparak bu modelin de Android cihazlar ile kullanılamadığını hatırlatmak isterim.

9- Fitbit Sense

Fiyatı: 3.000 TL (Ortalama)

Yine sporculara yönelik akıllı saatlerden birisi olan Fitbit Sense, kareyi andıran ekran yapısı ile birlikte geliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere sağlık ve egzersiz modlarının ön planda olduğu bu akıllı saat hem Android hem de iOS cihazlarla kullanılabiliyor.

10- Huawei Watch GT 2

Fiyatı: 1.200 TL'den başlıyor.

Bir akıllı saat için binlerce lira ödemeye gerek olmadığını düşünüyorsanız ancak bir akıllı bileklikten fazlasını istiyorsanız, Huawei Watch GT 2 tam olarak aradığınız akıllı saat olabilir. Uzun batarya ömrü, şık tasarımı ve gelişmiş sağlık takibi özellikleri ile öne çıkan model, 42mm ve 46mm olmak üzere iki farklı varyanta sahip.

Burada önemli bir uyarıyı sizlerle paylaşmak isteriz: 46mm olan modelle saat üzerinden görüşme yapabilseniz de, 42mm olan modelde ne yazık ki hoparlör bulunmuyor. Eğer sizin için önemli bir detaysa, bunu kesinlikle göz önüne almanızı tavsiye edeceğiz.

Sonuç

Sizler için derlediğimiz bu listede en iyi akıllı saatler ile karşınızdaydık. Peki siz akıllı saat kullanıyor musunuz ve hangi modeli tercih ettiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.