ÖSYM'den Deprem Bölgesindeki İller İçin Yeni YKS Kararı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), deprem bölgesinde yer alan iller için yeni YKS kararı aldığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya dair yaptığı açıklamada YKS'nin Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da da yapılacağını belirtti.

ÖSYM, Deprem Bölgesi Hakkında Yeni YKS Kararı Aldı

ÖSYM, geçtiğimiz haftalarda Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da YKS'nin yapılmayacağını, adayların istediği şehirde sınava girebileceğini açıklamıştı. Konu hakkında yeni bir açıklama geldi.

NTV'deki habere göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bu süreçte Türkiye'nin istedikleri ilinde sınava girebilme imkânı oluşturduk" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığının bölgede eğitim öğretime tekrar başlamasının ve ÖSYM olarak yaptığımız detaylı incelemenin ardından deprem bölgesindeki 4 ilde tekrar sınav uygulamasına başlamaya karar verdik. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin güvenlik zafiyeti oluşmadan sınavlara girmesini amaçlıyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı’nın deprem bölgesinde eğitim öğretime başlaması ve yapılan detaylı incelemeler neticesinde Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS uygulaması yapılmasına karar verilmiştir. — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 30, 2023

Bölgede yaşayan bireylerden kendi illerinde sınava girebilmeye yönelik yoğun talebin olduğunu, bu talepler doğrultusunda çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "Sınav yeri tercih sayısını 2'den 5'e çıkardık. Kişi istediği 5 ili yazabilecek" şeklinde konuştu ve şu sözlere de yer verdi:

"Adaylar, tercih etmiş olduğu merkezlerden birinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki sınav uygulamaları için yoğun başvuru var. Bazı bölgelerde başvurular kapasitenin iki katına çıkmış durumda, bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir çaba içerisindeyiz."

Bölgedeki kapasitenin üzerinde bir talep olması hâlinde isteyen kişilerin Türkiye'nin istediği yerinde sınava girebileceği belirtildi.