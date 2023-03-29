Türk-İş, Güncel Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), son zamanlarda açıkladığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasına dair verilerle bir kez daha ülkedeki yoksulluk ve açlık sorunlarına dikkat çekti. Yapılan araştırmalar neticesinde Mart ayındaki verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 9,590 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 31,240 TL’ye yükseldi.

Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 9,591 TL oldu.

Açlık Sınırı 9,591 TL'ye, Yoksulluk Sınırı 31,241 TL'ye Yükseldi

Yoksulluk sınırı ise giyim, konut, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan 31,241 TL’ye ulaştı. Bu da, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba sarf etmeleri gerektiğini ve maalesef birçok insanın bu ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösteriyor.

Ayrıca araştırmaya göre bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12,469 TL olarak belirlendi. Bu da ülkede yalnız yaşayan insanların da yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Türk-İş verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %1,76 oranında arttı. İki aylık değişim %17,96 olarak belirlendi. Son on iki ayda ise değişim oranı %94,62 olarak kaydedildi.