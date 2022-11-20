Bakan Nebati, Otomobilde Matrah Düzenlemesi İçin Tarih Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, matrah düzenlemesine dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamayla beraber otomobilde matrah düzenlemesinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, yaptığı açıklamada iş dünyası ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin son ayağında, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Sayın Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Toplantı esnasında ele alınan konuya dair bilgi paylaşan Bakan Nebati, istişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldıkları uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını ifade etti.

İş dünyası ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin son ayağında, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Sayın Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. pic.twitter.com/eri0iyII5j — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 19, 2022

Otomobilde Matrah Düzenlemesi Ne Zaman Yapılacak?

AA'daki habere göre görüşme esnasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, uygulamanın 1 Aralık tarihinden itibaren hayata geçirileceğini söyledi.

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında bir düzenlemenin gerçekleştirileceğini ifade etmişti.