İnsanlar Otonom Araçlara Güveniyor mu? Araştırmanın Sonuçları Şaşırttı!

Otonom sürüş teknolojisi özellikle son yıllarda popüler hâle geldi. Peki, insanlar otonom araçlara güveniyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırma, çoğu kişi tarafından merak edilen sorunun yanıtına ışık tuttu.

Otonom Araçlar Gelecekte Yaygınlaşabilir mi?

AAA, otonom araçlara yönelik tutumlar üzerine önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre ABD'de yaşayan çok sayıda kişi, otonom sürüş teknolojisini içeren araçlara güvenmiyor.

İnternet ve telefon aracılığıyla yapılan anketin sonuçları, 2023'te yapılan anketin sonuçlarıyla benzer olması şaşırttı. Katılımcıların %66'sı otonom araçlardan korktuğunu, %25'i emin olmadığını belirtti. Yalnızca %9'luk kısım bu teknolojiye güvendiğini ifade etti.

Paylaşılan grafikler, insanların düşüncelerinin özellikle 2022 yılından sonra önemli ölçüde değiştiğini gözler önüne seriyor. 2022'de %15 olan güven, geçtiğimiz yıl %9'a düştü. Bu yıl da aynı seviyede devam etti.

Otonom araçların geçmişte bazı kazalara neden olması, bu teknolojiye olan güvenin azalmasına ve endişe duyulmasına yol açıyor olabilir.

Ankete katılan kişilere bir sonraki araçlarında hangi güvenlik özelliğini tercih edecekleri de soruldu. Katılımcıların %65'i ters otomatik acil fren sistemi, %63'ü otomatik acil frenleme, %62'si ise şerit takip sistemini tercih edeceğini belirtti.

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