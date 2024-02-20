PlayStation 5 Pro'nun Çıkış Tarihi Sızdırıldı: PS5 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süredir merak içerisinde beklenen PlayStation 5 Pro modelinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki, mevcut konsoldan daha güçlü donanıma sahip olması beklenen PS5 Pro ne zaman çıkacak?

Teknoloji devi, PlayStation 4'ü tanıttıktan üç yıl sonra PlayStation 4 Pro sürümünü piyasaya sürmüştü. Analistler aynı hamlenin PS5 için de yapılmasını bekliyor.

PlayStation 5 Pro'nun Çıkış Tarihi Ne Zaman?

CNBC'de yer alan habere göre teknoloji devi Sony, PlayStation 5 Pro isimli yeni oyun konsolunu 2024 yılının ikinci yarısında piyasaya sürecek. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenden ötürü iddianın doğru olmama ihtimali de mevcut.

Yeni GTA oyununun önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olması iddiayı güçlendiriyor. Eğer iddia doğruysa yeni konsol, Grand Theft Auto 6 için hazır olacak. Böylece GTA 6, mevcut konsola kıyasla daha yüksek performans ile oynanabilecek.

Kantan Games CEO'su Serkan Toto, "Oyun endüstrisinde Sony'nin 2024'ün ikinci yarısında bir PS5 Pro lansmanına hazırlandığına dair geniş bir fikir birliği var gibi görünüyor" dedi.

PS5'e kıyasla çok daha güçlü olacağı söylenen PS5 Pronun AMD RDNA 3 ekran kartına sahip olacağı iddia ediliyor. Yeni modelde AMD Ryzen Zen 2 işlemcisinin yer alacağı da söylentiler arasında bulunuyor.

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