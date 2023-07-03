Playstation 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

2020 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen Playstation 5’in ardından Playstation 6 da çok merak edilmeye başladı. Resmi olarak henüz duyurulmayan Playstation 6’nın güçlü özelliklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca Playstation 6’nın kullanıcı deneyimini mükemmel hale getirmesi de öngörülüyor.

Playstation 6 Özellikleri

Mükemmel çift sensör

8K/120 FPS

Sağlam ve karanlık ekran

Geliştirilmiş grafikler

4K Blu-ray oynatıcı

Daha verimli ve hızlı CPU

İlave olarak 16 GB RAM

Playstation 6’dan beklenen özelliklerin başında kolay erişilebilir sürüme sahip olması geliyor. Playststion 5’in kullanıcı arayüzünün birçok kusuru vardı. Fakat Playstation 6’yla birlikte Playstation 5’in tüm olumsuzluklarının düzeltilmesi bekleniyor. Arayüzü geliştirilerek kullanıcılarına daha iyi gezinme seçenekleri sunacak.

Playstation 6’da entegre sanal gerçeklik (VR) özelliğinde olması bekleniyor. Son dönemde sanal gerçeklik çok popüler hale geldi. Oyunseverler, Playstation 6’yla VR oyunlarını deneyimlemek için mevcut oyun konsolu, bilgisayar ve TV’ye bağlanmak için ayrı cihaz kullanabilir.

Playstation 6’da depolama iyileştirmelerinin de yapılması bekleniyor. Xbox Series X’i genişleterek bellek kartına benzer bir teknikle dahili depolamayı kolayca genişletebilir. Ayrıca önceki serilere kıyasla ince tasarıma sahip olması da bekleniyor.

Playstation 6’nın modüler yükseltme özellikli olarak tasarlanması bekleniyor. Playstation 6 daha küçük parçalara ayrılabilir. Yükseltme gerektiğinde her parça yenileriyle değiştirilebilir. Büyük olasılıkla Playstation 6, küçük konsoldan oluşacak. Diğer ögelerle kolayca kullanılabilecek ince tasarımdan oluşacak.

Playstation 6’nın üzerine yerleşik kablosuz şarj pedi monte edilecek. Bu da oyun oynanmadığında şarj için konsolun üzerine bir kontrol cihazının yerleştirilmesine olanak tanıyor.

Playstation 6 Fiyatı

Sony’nin Platstation 6’ya ekleyeceği özellikler tam bilinmiyor. Bu nedenle fiyat konusunda da net bilgi vermek mümkün değil. Fakat özellik ve donanımlar yükseldikçe fiyatta da yükselme olacağını söyleyebiliriz.

Sony’nin son dönemde piyasaya sunduğu oyun konsollarının fiyatları; 400 - 500 dolar arasında değişiyor. Bundan yola çıkarak Playstation 6’nın fiyatını 800 dolar olabileceğini varsayabiliriz. İlk çıktığında piyasaya yüksek fiyattan sunulacağı kesin. Ancak daha sonrasında fiyatta düşme yaşanabilir.

Playstation 6 Çıkış Tarihi