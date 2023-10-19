PlayStation Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!

Yazı kapsayan en büyük indirim dönemi oyun sektörü için sona ermiş olsa da sonbaharın başlamasıyla Sony, PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı.

PlayStation'ın klasikleşen cadılar bayramı indirimleri %75'e varan indirimler sunarken, sevilen bir dizi popüler oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş durumda.

Son dönemde PlayStation Store'da pek çok zamma şahit olsak da yaz indirimlerinde pek çok oyun uygun fiyata alınabilmişti. Şimdi ise cadılar bayramı indirimleriyle yılın son indirim döneminde oyunlar indirimli fiyatlarla karşımızda.

PlayStation Cadılar Bayramı İndirimleri

Dying Light 2 Stay Human PS4 & PS5 – %50 indirim ile 234.50 TL

Evil Dead: The Game – Game of the Year Edition – %45 indirim ile 494.45 TL

Days Gone – %60 indirim ile 299.60 TL

The Forest – %60 indirim ile 123.60 TL

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me – %65 indirim ile 139.65 TL

DayZ – %40 indirim ile 263.40 TL

Blair Witch – %80 indirim ile 51.80 TL

Dolmen – %85 indirim ile 52.35 TL

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 – %70 indirim ile 131.70 TL

SONG OF HORROR – %60 indirim ile 299.60 TL

Zombie Army Trilogy – %90 indirim ile 89.90 TL

PlayStation sonbahar indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.