Yeni PlayStation 5 Sürümleri Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

PlayStation 5'in ilk lansmanından yaklaşık üç yıl sonra Sony, PlayStation 5'in daha ince, yenilenmiş bir sürümünü tanıttı.

Bu yeni PlayStation 5, ayrı bir tasarım olarak satılmayacak. Mevcut modellerin üretimi bugünden itibaren sonlandırılacak ve artık tanıtılan yeni modeller piyasadaki yerini alacak.

Hem disk sürücülü model hem de dijital model güncellenecek ancak bu iki model eskiden olduğu kadar farklı değil. Artık dijital sürüm için harici olarak disk sürücüsü satın alabileceksiniz. Bunun yanı sıra her iki model de artık 1 TB depolamaya sahip olacak.

Daha İnce ve Daha Hafif PlayStation 5'ler Geliyor

PlayStation blog yazısında ürünün ağırlığıyla ilgili olarak "Yeni PS5'in hacmi önceki modellere kıyasla %30'dan fazla, ağırlığı ise %18 ve %24 oranında azaltıldı." ifadelerine yer veriyor, bu da yeni PlayStation 5'lerin daha ince ve daha hafif olacağını gösteriyor.

Ayrıca yeni kapakların, resimlerden anlaşılmayan türden farklı dokulara sahip olduğundan da bahsediliyor.

Yeni dijital sürümü satın alır ve ileride disk sürücüsü takmaya karar verirseniz, sürücünün fiyatı Avrupa'da 120 euro olarak belirlenmiş durumda. Ek olarak normalde kutudan çıkan dikey standı artık 30 dolara harici olarak satılacak.

Yeni PlayStation 5 Sürümleri Fiyatları

Model Fiyat PS5 Diskli 550 Euro/500 Dolar PS5 Dijital 450 Euro/450 Dolar

Yeni PlayStation 5'ler Nasıl Görünecek?

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