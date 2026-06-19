PUBG Mobile’da Türk Takımlarından Büyük Başarı: 4 Takım Dünya Kupası Yolunda

Türkiye, PUBG Mobile Dünya Kupası'na (PMWC) dört takımla birden katılmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında Paris’te düzenlenecek 2026 PUBG MOBILE World Cup’ta ULF Esports, S2G Esports, Gaming Stars ve IDA Esports yer alacak.

2026 PUBG Mobile World Cup’a Hangi Türk Takımları Katılacak?

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yapılan 2026 PMGO Sezon 1’in ardından PUBG Mobile Dünya Kupası'na katılacak takımlar netleşti. 2-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen turnuvada Türkiye’den beş takım mücadele etti. Bunlardan dördü ise PMWC'ye katılma hakkı kazandı.

ULF Esports

S2G Esports

Gaming Stars

IDA Esports

PMGO Sezon 1’de Türkiye adına en iyi sonuç ULF Esports’tan geldi. Takım turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu, ULF Esports’un son dönemde uluslararası turnuvalarda aldığı en dikkat çekici sonuçlardan biri oldu. S2G Esports da turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

Daha önce PUBG MOBILE dünya şampiyonluğu yaşayan takım, uzun bir aranın ardından yeniden üst sıralarda yer almayı başardı. Turnuva 8-16 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek. Organizasyonda toplam 3 milyon dolarlık ödül havuzu bulunacak.

Bu turnuvayı önemli yapan şey sadece ödül havuzu değil. PUBG Mobile Dünya Kupası, dünyanın en iyi takımlarını bir araya getiren büyük organizasyonlardan biri. Bu nedenle Türkiye’den dört takımın aynı turnuvaya katılması, oyunun ülkemizde geldiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekici.

PUBG Mobile Türkiye’den Konuyla Açıklama Geldi

PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, turnuvanın Türkiye için önemli bir sonuç ortaya koyduğunu söyledi. Gürsu’ya göre ULF Esports’un bir kez daha dünya seviyesinde ikinci olması ve S2G Esports’un uzun aradan sonra dördüncülük alması, Türk takımlarının uluslararası turnuvalarda rekabet edebildiğini gösteriyor.

Gürsu ayrıca 250 binden fazla oyuncunun Road to PMGO’da yarışmasına ve Türkçe yayının 82 binden fazla eş zamanlı izleyiciye ulaşmasına dikkat çekti. Bu iki veri, Türkiye’de PUBG Mobile'a olan ilginin yalnızca profesyonel takımlarla sınırlı olmadığını gösteriyor.

2026 PUBG MOBILE World Cup, Türkiye için yılın en önemli espor turnuvalarından biri olacak. Çünkü Türkiye bu kez turnuvaya dört takımla gidiyor. ULF Esports son dönemde iyi sonuçlar alıyor. S2G Esports’un geçmişte dünya şampiyonluğu var. Gaming Stars ve IDA Esports ise Paris’te kendilerini daha büyük bir kitleye gösterme fırsatı yakalayacak.

Elbette Dünya Kupası çok daha zor bir turnuva olacak. Karşılarında dünyanın en iyi takımları olacak. Ancak PMGO Sezon 1’den çıkan tablo, Türk takımlarının bu seviyede yarışabilecek durumda olduğunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

PUBG Mobile tarafında Türkiye için gerçekten iyi bir dönemden geçiyoruz. Turnuvaya katılan beş takımdan dördünün Dünya Kupası’na katılacak olması bunun en en büyük göstergesi. Türkiye, e-spor konusunda daima öncül ülkelerden biriydi. İlk etapta PC oyunları ile başlayan bu sürecin günümüzde mobil oyunlara da yansımış olması ülkemizdeki oyuncu toplulukları ve oyun pazarı için oldukça önemli. Umarım Fransa'da kupayı kaldıran takım da ülkemizden olur.