GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Açıklandı! Çok Yakında Başlıyor

Rockstar Games, GTA 6'nın ön sipariş tarihini paylaştı. Oyunun ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı çok yakında belli olacak. İşte detaylar!

Arda Özünaldım
Arda Özünaldım
· 1 dk okuma
Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili uzun bir zamandan beri devam eden sessizliğini bozdu. Şirket, Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyunu GTA 6'nın ön siparişe ne zaman açılacağını duyurdu. Resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bu önemli paylaşımla birlikte geri sayım başladı.

GTA 6 Ne Zaman Ön Siparişe Açılacak?

GTA 6, 25 Haziran 2026'da ön siparişe açılacak. Oyun sadece birkaç gün sonra dijital oyun mağazaları üzerinden ön sipariş verilebilecek. Şirket, bu duyuru ile birlikte oyunun resmî kapak görselini de paylaştı. Aşağıda da görebileceğiniz bu kapak görseli, ileride GTA 6'yı satın alacak olan tüm oyuncuların karşısına çıkacak.

Güncelleniyor...

Tamindir'i Google'da takip et Tamindir'i Google'da takip et
Arda Özünaldım

Haber Editörü

Teknoloji tutkunu ve deneyimlerini paylaşmaktan keyif alan bir editör. Gazetecilik alanındaki lisans eğitimini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde tamamladı. Tamindir bünyesinde; akıllı telefon, yazılım güncellemeleri, oyun ve yapay zeka haberleri yazıyor. Karmaşık teknolojik konuları, okuyuculara hız, anlaşılırlık ve basitlik önceliğiyle aktarmayı hedefliyor.

Kaynak: https://x.com/RockstarGames/status/2067594067030979053

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER