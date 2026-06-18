GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Açıklandı! Çok Yakında Başlıyor

Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili uzun bir zamandan beri devam eden sessizliğini bozdu. Şirket, Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyunu GTA 6'nın ön siparişe ne zaman açılacağını duyurdu. Resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bu önemli paylaşımla birlikte geri sayım başladı.

GTA 6 Ne Zaman Ön Siparişe Açılacak?

GTA 6, 25 Haziran 2026'da ön siparişe açılacak. Oyun sadece birkaç gün sonra dijital oyun mağazaları üzerinden ön sipariş verilebilecek. Şirket, bu duyuru ile birlikte oyunun resmî kapak görselini de paylaştı. Aşağıda da görebileceğiniz bu kapak görseli, ileride GTA 6'yı satın alacak olan tüm oyuncuların karşısına çıkacak.

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