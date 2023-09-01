Sağlık Bakanı Açıkladı: Reçete ve Raporlarda Yeni Dönem Başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, reçete ve raporlar hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada reçete ve rapor gibi ihtiyaçların hastaneye gidilmeden halledilebileceğini belirtti.

Reçete ve Raporlar İçin Hastaneye Gidilmesine Gerek Kalmayacak

Haber 7 yazarı Mehmet Acet'in köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına yer verildi. Acet tarafından yazılan köşe yazısına göre Bakan Koca, randevu alıp hastaneye gidenlerin yaklaşık olarak yüzde 22'lik kısmı, reçete ve rapor vs. yazdırmak için hastaneye gidiyor.

Bu konu ile ilgili bir çözüm formülü olarak "Telemedicine" isimli yöntem üzerinde çalışılıyor. Telemedicine uygulamasının ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hasta yükünü azaltacak bir başka uygulama: Telemedicine uygulaması. Hastaların yüzde 22’si reçete yazdırmak için hastanelere gidiyor. Onların bu taleplerini uzaktan sağlık hizmeti ile çözmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde reçete, rapor vs. ihtiyaçların hastaneye gelmeden halledilmesi sağlanacak."

Bakan Kocan, ileri yaştaki insanların bulundukları yerde sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayacak "Yaş Alma Merkezleri"nin (YAŞAM) merkezlerinin bazı illerde açıldığını belirtti.

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