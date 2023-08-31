Erdal Beşikçioğlu Netflix'e Neden Dava Açtı?

Erdal Beşikçioğlu, bir zamanlar neredeyse her evde açık olan 'Behsat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisini izinsiz yayınladığı gerekçesiyle Netflix'e dava açtı.

Beşikçiğolu'nun avukatlarının yaptığı açıklamaya göre ünlü oyuncu, dizinin yalnızca televizyon kanallarında yayınlanmasına izin vermişti.

200 Ülkede Yayınlandı!

Behsat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi, Netflix tarafından 200 ülkede yayınlandı. Erdal Beşikçioğlu ise Netflix'in bunu izinsiz bir şekilde yaptığını iddia etti ve Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 160 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Beşikçioğlu’nun avukatları Ergin Akçay ve Levent Polat, şu açıklamaları yaptı:

"Erdal Beşikçioğlu, dizinin sadece televizyon kanalında yayınlanmasına izin vermişti. Müvekkilin, maddi ve manevi zararı giderilmelidir."

Ünlü oyuncu sosyal medyadan herhangi bir açıklama yapmadı. Oyuncunun takipçileri ise tazminat davasında istenen 160 bin liralık tutarı az bulduklarını dile getirdi. Netflix'ten de şimdilik bir açıklama gelmedi.

Efsaneleşmiş Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi, ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı.

Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından esinlenilerek çekilen dizi, Türk televizyon tarihinin en çok ilgi gören polisiye dizilerinden bir tanesi olmuştu.

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