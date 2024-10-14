Bu Telefon Çok Ucuz: Redmi A3 Pro'nun Özellikleri, Fiyatı ve Tasarımı Sızdırıldı!

Yeni Redmi telefon modeli Redmi A3 Pro henüz resmî olarak duyurulmadı ancak Kenya'daki çevrim içi mağazada listelendi. Bununla beraber Redmi A3 Pro'nun özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı. Bu bilgilere göre telefon oldukça düşük fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Redmi A3 Pro Özellikleri

Çevrim içi mağazada yer alan bilgilere göre 6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 90Hz yenileme hızı sunacak. Redmi A3 modelinin 6,71 inç ekran büyüklüğünde olduğunu ve 90Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

Yeni telefon gücünü MediaTek Helio G81 Ultra işlemcisinden alacak. Bu işlemci 2 adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve 6 adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. A3 modelinde MediaTek Helio G36 işlemcisi tercih edilmişti.

Redmi A3 Pro modelinde ayrıca 8 GB'a kadar RAM seçenekleri sunacak. A3 modelinde RAM seçenekleri 6 GB'a kadardı. Dolayısıyla işlemcide olduğu gibi bellek tarafında da yükseltme yapılacak.

Yeni telefonun 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile beraber geleceği ortaya çıktı. Bu kameranın yapay zeka destekli olacağı söyleniyor. Arka yüzeydeki ikinci kameraya dair henüz bilgi mevcut değil.

Redmi marka yeni telefonun 5.160 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öne sürüldü. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın yan tarafında parmak izi sensörü de yer alacak.

Redmi A3 Pro Fiyatı

Redmi A3 Pro Kenya'daki çevrim içi mağazada 13.999 Kenya Şilini (108 dolar) fiyat etiketiyle listelendi. Dolayısıyla Redmi A3 Pro'nun Türkiye fiyatı 7 bin 541 TL civarı olabilir. Telefonun fiyatının resmî olarak açıklanmadığını, bu nedenle farklı fiyata sahip olabileceğini de belirtelim.

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