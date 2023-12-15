League of Legends ve Valorant İçin Prime Gaming Hediyeleri Sona Eriyor!

Oynaması ücretsiz oyunlar ile tüm dünyada büyük bir popülerliğe ulaşan Riot Games, Prime Gaming hediyeleri ile ilgili hayal kırıklığı yaratabilecek bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre belirtilen tarihten itibaren Prime Gaming'de League of Legends ve Valorant dahil pek çok oyun için hediyeler sunulmayacak.

LoL ve Valorant İçin Prime Gaming Hediyeleri Ne Zaman Bitecek?

Riot Games, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Prime Gaming promosyon anlaşmasının yenilenmemesine karar verildiğini belirtti. Bununla beraber Riot Games'in oyunları ile ilgili sunulan hediyeler, 2024 yılının mart ayında sona erecek.

Şirket yaptığı duyuruda "Bunun hayal kırıklığı yarattığını biliyoruz ve mümkün olan en kısa sürede size bildirmek istedik" sözlerine yer verdi. Oyuncuların önümüzdeki birkaç ay boyunca hediye talep etmeye devam edebileceği de ifade edildi.

Ayrıca belirtilen tarihten önce açılmış tüm Prime Gaming içeriklerinin hesaplarda kalacağı da açıklandı. Sözleşmenin neden yenilenmediği henüz bilinmiyor.

Prime Gaming abonelerine özel olarak League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics, Valorant ve Legends of Runeterra oyunları için kostüm dahil olmak üzere çeşitli hediyeler veriliyordu.

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