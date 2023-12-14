Rise of the Ronin, PlayStation Store'da Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı!

Koei Tecmo ekibinin geliştiriciliğini, Sony'nin yayıncılığını üstlendiği yeni PlayStation Exclusive oyunu Rise of the Ronin, PlayStation Store'da ön siparişe açıldı.

Duyurusu yapıldığı günden bu yana detayları merak edilen oyunun Türkçe dil desteği ile gelip gelmeyeceği de belirsizdi. Özellikle Sony'nin Türkiye'den çekildiğine yönelik haberler, oyunun Türkçe gelme ihtimalinin olmayacağını düşündürüyordu.

Geçtiğimiz gün yaşanan gelişmeyle PlayStation Türkiye ekibi oyunun Türkçe dil desteği ile geleceğini açıklarken, bugün de oyun ön siparişe açıldı ve Türkiye fiyatı belli oldu.

Rise of the Ronin, 1.499 TL Fiyat Etiketiyle Ön Siparişe Açıldı

1863 Japonya'sında geçecek olan Rise of the Ronin'in Standart Sürüm fiyatı 1.499 TL, Dijital Deluxe Sürüm fiyatı ise 1.699 TL olarak belirlenmiş durumda.

22 Mart 2024 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek oyunda Tokugawa Şogunluğu'nun üç yüzyıl süren baskıcı yönetiminin ardından, ülkenin kargaşa ortamına sürüklendiği dönemde, kaosun ortasında isimsiz bir savaşçının Japonya'nın kaderini ellerinde tutarak kendi yolunu çizmesini konu alıyor.

Peki sizin Rise of the Ronin'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.