Rise of the Ronin, PlayStation Store'da Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı!
Yeni PlayStation Exclusive oyunu Rise of the Ronin, PlayStation Store'da ön siparişe açıldı. İşte detaylar ve fiyatı!
Koei Tecmo ekibinin geliştiriciliğini, Sony'nin yayıncılığını üstlendiği yeni PlayStation Exclusive oyunu Rise of the Ronin, PlayStation Store'da ön siparişe açıldı.
Duyurusu yapıldığı günden bu yana detayları merak edilen oyunun Türkçe dil desteği ile gelip gelmeyeceği de belirsizdi. Özellikle Sony'nin Türkiye'den çekildiğine yönelik haberler, oyunun Türkçe gelme ihtimalinin olmayacağını düşündürüyordu.
Geçtiğimiz gün yaşanan gelişmeyle PlayStation Türkiye ekibi oyunun Türkçe dil desteği ile geleceğini açıklarken, bugün de oyun ön siparişe açıldı ve Türkiye fiyatı belli oldu.
Rise of the Ronin, 1.499 TL Fiyat Etiketiyle Ön Siparişe Açıldı
1863 Japonya'sında geçecek olan Rise of the Ronin'in Standart Sürüm fiyatı 1.499 TL, Dijital Deluxe Sürüm fiyatı ise 1.699 TL olarak belirlenmiş durumda.
22 Mart 2024 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek oyunda Tokugawa Şogunluğu'nun üç yüzyıl süren baskıcı yönetiminin ardından, ülkenin kargaşa ortamına sürüklendiği dönemde, kaosun ortasında isimsiz bir savaşçının Japonya'nın kaderini ellerinde tutarak kendi yolunu çizmesini konu alıyor.
PlayStation 2023 Wrap-Up Yayınlandı: Bu Yıl En Çok Hangi Oyunu Oynadınız?
Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Final Fantasy XVI ve daha birçok popüler oyunun piyasaya sürülmesiyle 2023 yılı oyun anlamında PlayStation tarafında oldukça başarılıydı.
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