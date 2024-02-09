Rockstar Games Oyunları Steam'de %70 İndirime Girdi: Hemen Kütüphanenize Ekleyin!
Rockstar Games imzalı oyunlar Steam'de indirime girdi. 22 Şubat'a kadar devam edecek indirimdeki oyunlar çok uygun fiyata veriliyor. İşte detaylar!
Steam'de Rockstar Games oyunları dev bir indirime girdi. Arşivinize eklemeyi düşündüğünüz birçok oyunda toplamda %50 ile %70 oranlarında indirim uygulandı. Sadece Rockstar Games oyunlarının girdiği indirim 22 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Rockstar Games Oyunlarında Dev İndirim
2 hafta boyunca sürecek kampanyada GTA serisinin en popüler ve sevileni Grand Theft Auto IV yer alıyor. Aynı şekilde Red Dead Redemption II de oldukça uygun bir fiyata düştü.
Bildiğiniz üzere bir süre önce Steam'de oyun fiyatları dolar bazında satılmaya başlandı. Bu sebeple Türkiye'deki oyuncular, bazı popüler oyunları almakta zorluk yaşayabiliyordu. Bu indirimle birlirte, oyuncular pek çok oyuna uygun fiyata erişmiş olacak.
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan listeye göre Palworld geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.
- Red Dead Redemption 2 - %67 indirimle 19..80 dolar
- Grand Theft Auto V: Premium Edition - % 63 indirimle 14.98 dolar
- Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi - % 66 indirimle 20.25 dolar
- Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Balina Köpekbalığı Kartı Paketi - % 75 indirimle 22.50 dolar
- Grand Theft Auto V: Premium Edition & Megalodon Shark Card Bundle - %75 indirimle 35.20 dolar
- Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition - % 50 indirimle 29.99 dolar
- Grand Theft Auto IV Complete - %70 indirimle 5.99 dolar
- Max Payne 2: The Fall of Max Payne - %65 indirimle 3.49 dolar
- Max Payne 3 - %70 indirimle 5.99 dolar
- La Noire - %70 indirimle 5.99 dolar
- La Noire: The VR Case Files - %50 indirimle 14.99 dolar
- Bully: Scholarship Edition - %65 indirimle 5.24 dolar
- Manhunt - %65 indirimle 3.49 dolar
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