Rockstar Games Oyunları Steam'de %70 İndirime Girdi: Hemen Kütüphanenize Ekleyin!

Steam'de Rockstar Games oyunları dev bir indirime girdi. Arşivinize eklemeyi düşündüğünüz birçok oyunda toplamda %50 ile %70 oranlarında indirim uygulandı. Sadece Rockstar Games oyunlarının girdiği indirim 22 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

Rockstar Games Oyunlarında Dev İndirim

2 hafta boyunca sürecek kampanyada GTA serisinin en popüler ve sevileni Grand Theft Auto IV yer alıyor. Aynı şekilde Red Dead Redemption II de oldukça uygun bir fiyata düştü.

Bildiğiniz üzere bir süre önce Steam'de oyun fiyatları dolar bazında satılmaya başlandı. Bu sebeple Türkiye'deki oyuncular, bazı popüler oyunları almakta zorluk yaşayabiliyordu. Bu indirimle birlirte, oyuncular pek çok oyuna uygun fiyata erişmiş olacak.