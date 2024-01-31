Rockstar Games Oyunlarında Windows 7 ve Windows 8 Desteği Sona Erdi!

Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption serileri dahil olmak üzere pek çok oyunun yayıncısı ve geliştiricisi olan Rockstar Games, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri için desteğini resmi olarak sonlandırdı.

Alınan bu karar, Rockstar Games Launcher'ın, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunların yalnızca Windows 10 veya sonraki sürümleri destekleyeceği ve gelecekteki güncellemelerden dolayı eski işletim sistemlerinde sorunlar ortaya çıkabileceği anlamına geliyor.

Rockstar Games Oyunları İçin Eski İşletim Sistemleri Desteği Neden Kesildi?

Bu değişiklik geçtiğimiz yılın ekim ayında Rockstar'ın resmi destek kanallarında duyurulmuştu. Destek sayfasında "Microsoft'un Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri için desteğini sonlandırması ışığında, Rockstar Games 30 Ocak 2024'ten itibaren bu işletim sistemlerini artık resmi olarak desteklemeyecektir" ifadelerini kullanılmıştı.

Şirket ayrıca "Gelecekte herhangi bir hizmet kesintisini önlemek ve platform özelliklerine sürekli erişim sağlamak için, Windows 7 ve 8 kullanıcılarının mümkün olan en kısa sürede desteklenen bir işletim sistemine yükseltmelerini öneririz" sözlerine de yer vermişti.

Destek sayfasında yer alan açıklamada da belirtildiği gibi, böyle bir karar alınmasının nedeni Microsoft'un eski işletim sistemlerine yönelik desteğini kesmesidir. Bu, uzun bir süreden sonra oldukça yaygın bir durumdur. Windows 7'nin ilk olarak 2009 yılında çıktığını belirtmek gerekiyor.

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