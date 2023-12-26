Yerli Oyun Royal Match, Candy Crush Saga'yı Geçti: Kazancı Ne Kadar?

Yerli geliştirici Dream Games tarafından geliştirilen Royal Match, yıllardır zirvede olan Candy Crush Saga'yı geçerek geçtiğimiz aylarda dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun ünvanına sahip oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya dair bir açıklamada bulundu.

Royal Match, Dünyada En Yüksek Gelir Elde Eden Oyun Oldu

En iyi eşleştirme oyunları arasında yer alan Royal Match, 82,62 milyon dolar ile geçtiğimiz aylarda dünyada en yüksek gelire sahip oyunu unvanını kazanmayı başardı. Candy Crush Saga ise 76,1 milyon dolar seviyesinde.

2021 yılında 2,75 milyar dolar değerleme ile Türkiye'nin ilk unicornlarından olan Dream Games, bu yıl yıllık gelirini ikiye katladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in 'Royal Match' oyununun geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını, 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicornlarımızdan yani Turcorn'larımızdan olan Dream Games'in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz?"

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