274 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games Oyunları Açıklandı!

Ücretsiz Epic Games oyunları belli oldu. Kısa süreliğine ücretsiz olan yapımları şu anda Epic Games Store üzerinden bilgisayarınıza indirebilir ve hemen oynayamaya başlayabilirsiniz. Peki, hangi video oyunları ücretsiz oldu? Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Ücretsiz Epic Games Oyunları İndirmeye Açıldı

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, iki adet video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Bu haftanın ücretsiz oyunları Sheltered ve Nioh: The Complete Edition oldu. Kampanya 16 Eylül saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu yapımları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Unicube tarafından geliştirilen Sheltered, 15 Mart 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Strateji ve rol yapma oyunu ögelerine sahip olan yapımda, nükleer bir facia sonrasında terk edilmiş bir sığınaktaki aile üyelerini korumaya çalışıyoruz.

Hayatta kalma temasına sahip olan Sheltered'da hem sığınağı güvenli hale getirmemiz hem de hayatta kalabilmek için yeterli kaynağa sahip olmamız gerekiyor. Yayıncılığını Team17'nin yayıncılığnıı üstlendiği yapımı kampanya kapsamında ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Nioh: The Complete Edition'da aksiyon dolu bir maceraya çıkıyoruz. Oldukça başarılı grafiklere sahip olan video oyununda kontrolcü desteği yer alıyor. Ayrıca oyun 4K Ultra HD desteği sunuyor.

Nioh: The Complete Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

Zor oyun sevenlere hitap eden Nioh: The Complete Edition isimli yapımın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 8.1(64 bit), Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 3550 veya üstü

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 VRAM 3 GB ya da üstü / AMD Radeon R9 280 VRAM 3 GB veya üstü

RAM: 6 GB

Depolama Alanı: 80 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Nioh: The Complete Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri