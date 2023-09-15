Sağlık Bakanı Açıkladı: Eris Varyantı Türkiye'de Görüldü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantı ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Eris varyantının Türkiye'de tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada söz konusu varyantın Türkiye'de 9 kişide görüldüğü belirtildi. Peki, Eris varyantının belirtileri (semptomları) neler?

Eris Varyantı Türkiye'de 9 Kişide Tespit Edildi

"Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" ifadelerini kullanan Bakan Koca, Eris varyantının Referans Laboratuvarında yapılan incelemede 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Eris varyantı tespit edilen kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde oldukları belirtildi.

Mevcut tedbirlere ve gündelik hayata devam edileceğini ifade eden Bakan Fahrettin Koca tarafından Eris varyantı ile ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.



Durum başka… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2023

Eris Varyantının Belirtileri