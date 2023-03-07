Sağlık Bakanı Koca: Boşaltmamız Gereken Hastanelerimiz Var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem riskinden dolayı bazı hastanelerin taşınmasına dair bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Bakan Koca ayrıca deprem bölgesinde salgın hastalık iddiası hakkında da önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca'dan Hastanelerin Durumuna Dair Açıklama Geldi

NTV'deki habere göre deprem riskine karşı hastaneler ile ilgili tedbirlere ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız" şeklinde konuştu.

"Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var" ifadelerini kullanan Bakan Koca, bu konuda adımlar attıkça, yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bir iki gün içinde üniversite ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız."

Deprem bölgesinde salgın iddiasını yanıtlayan Bakan Koca, "Şu an salgına dair bir durum söz konusu değil ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü salgın olmaması için bizim güvenilir suya, güvenilir gıdaya, hijyenik WC ortamı sağlamamız gerekir" dedi.

Şu anda herhangi bir salgın durumu ve kümelenme durumunun söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Koca, "Binlerce insan içinde yer yer onlu, yirmili ishal vakaları görülmesi salgın anlamına gelmez" sözlerine yer verdi.