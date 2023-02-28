Deprem Bölgelerinde En Çok Görülen Salgın Hastalıklar Neler?
Büyük çaplı ve şiddetli depremler sonrasında bölgede temiz suyun eksikliğinden kaynaklı salgın hastalıklar görülebiliyor. İşte tüm olası salgın hastalıklar!
Büyük depremlerin ardından afet bölgesi olarak nitelendirilen bölgede salgın hastalıklar ortaya çıkar. Bu hastalıklar çeşitli sebeplerle meydana gelir. Afet bölgelerinde başta hijyen konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı salgın hastalıklar hızlı bir şekilde yayılır. Yaşamı tehlikeye atabilen bu hastalıklara karşı mutlaka önlem alınması gerekiyor.
Deprem Bölgesinde En Çok Görülen Salgın Hastalıklar Nelerdir?
Deprem bölgesinde sağlık açısından riskler 3 aşama şeklinde uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Bu aşamalar;
- İlk 4 gün- Yaralanmalar
- Endemik bulaşıcı hastalıklar, hepatit A, B
- Su, hava ve gıdadan bulaşan hastalıklar
1. Yara ve Yaralardan Kaynaklı Enfeksiyon Riskleri
Depremin ardından enkaz altında kalma ya da kaçma gibi durumlar esnasında ezilmeden kaynaklı yaralanmalar ortaya çıkabilir. Deprem bölgesinde meydana gelen kirli yaralara dayalı olarak; yumuşak doku ve deride enfeksiyonlar görülebilir. Buna bağlı olarak tetanoz hastalığı ortaya çıkabilir. Uzmanlar özellikle deprem bölgesindeki kişileri tetanoz aşısı yaptırma konusunda özellikle uyarıyor.
2. Tetanoz
Tetanoz, Clostridium tetani adı verilen bir bakteriyle ilgili hastalıktır. Ölümcül sonuçlara sebep olabilen sinir sistemi rahatsızlığı olarak isimlendirilebilir. Tetanozun belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
- Hızlı kalp atışı
- Yutkunma zorluğu
- Karın kaslarında sertlik
- Terleme
- Çene kaslarında sertlik ve spazmlar
- Ateş
- Yüksek tansiyon
- Çok hafif uyanlarda dahi kişinin büyük dakikalarca süren acı hissetmesi.
3. AKUT Solunum Yolu Enfeksiyonları
Deprem sonrasında ortaya birçok sorun çıktı. Barınma, soğuk hava, beslenme ve havalandırmanın yetersiz olması gibi problemler depremzede vatandaşlarımızın yaşamını önemli ölçüde tehlikeye sokuyor. Bu belirttiğimiz problemler akut solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor. Ayrıca menenjit, kızamık vb. hastalıklar da nadir olarak görülmektedir.
4. Kolera
Kolera, şiddetli dehidrasyondan kaynaklı ölümlere sebep olan durumlardan dolayı ortaya çıkıyor. Kolera belirtileri;
- Baş dönmesi
- Kalp atışının hızlanması
- Hızlı şekilde kilo kaybı
- Susuzluk
- Kaslarda ortaya çıkan kramp
- Düşük tansiyon
- Cildin elastikiyetini kaybetmesi şeklinde sıralanabilir.
Yukarıda değindiğimiz hastalıklara ek olarak aynı zamanda Covid-19 salgını tamamen ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla deprem bölgesinde karşılaşılabilecek salgın hastalıkların başında yer alıyor.
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