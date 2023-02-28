Deprem Bölgelerinde En Çok Görülen Salgın Hastalıklar Neler?

Büyük depremlerin ardından afet bölgesi olarak nitelendirilen bölgede salgın hastalıklar ortaya çıkar. Bu hastalıklar çeşitli sebeplerle meydana gelir. Afet bölgelerinde başta hijyen konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı salgın hastalıklar hızlı bir şekilde yayılır. Yaşamı tehlikeye atabilen bu hastalıklara karşı mutlaka önlem alınması gerekiyor.

Deprem Bölgesinde En Çok Görülen Salgın Hastalıklar Nelerdir?

Deprem bölgesinde sağlık açısından riskler 3 aşama şeklinde uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Bu aşamalar;

İlk 4 gün- Yaralanmalar

Endemik bulaşıcı hastalıklar, hepatit A, B

Su, hava ve gıdadan bulaşan hastalıklar

1. Yara ve Yaralardan Kaynaklı Enfeksiyon Riskleri

Depremin ardından enkaz altında kalma ya da kaçma gibi durumlar esnasında ezilmeden kaynaklı yaralanmalar ortaya çıkabilir. Deprem bölgesinde meydana gelen kirli yaralara dayalı olarak; yumuşak doku ve deride enfeksiyonlar görülebilir. Buna bağlı olarak tetanoz hastalığı ortaya çıkabilir. Uzmanlar özellikle deprem bölgesindeki kişileri tetanoz aşısı yaptırma konusunda özellikle uyarıyor.

2. Tetanoz

Tetanoz, Clostridium tetani adı verilen bir bakteriyle ilgili hastalıktır. Ölümcül sonuçlara sebep olabilen sinir sistemi rahatsızlığı olarak isimlendirilebilir. Tetanozun belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Hızlı kalp atışı

Yutkunma zorluğu

Karın kaslarında sertlik

Terleme

Çene kaslarında sertlik ve spazmlar

Ateş

Yüksek tansiyon

Çok hafif uyanlarda dahi kişinin büyük dakikalarca süren acı hissetmesi.

3. AKUT Solunum Yolu Enfeksiyonları

Deprem sonrasında ortaya birçok sorun çıktı. Barınma, soğuk hava, beslenme ve havalandırmanın yetersiz olması gibi problemler depremzede vatandaşlarımızın yaşamını önemli ölçüde tehlikeye sokuyor. Bu belirttiğimiz problemler akut solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor. Ayrıca menenjit, kızamık vb. hastalıklar da nadir olarak görülmektedir.

4. Kolera

Kolera, şiddetli dehidrasyondan kaynaklı ölümlere sebep olan durumlardan dolayı ortaya çıkıyor. Kolera belirtileri;

Baş dönmesi

Kalp atışının hızlanması

Hızlı şekilde kilo kaybı

Susuzluk

Kaslarda ortaya çıkan kramp

Düşük tansiyon

Cildin elastikiyetini kaybetmesi şeklinde sıralanabilir.

Yukarıda değindiğimiz hastalıklara ek olarak aynı zamanda Covid-19 salgını tamamen ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla deprem bölgesinde karşılaşılabilecek salgın hastalıkların başında yer alıyor.