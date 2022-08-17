Sahibinden Otomobil İlanlarına '6 Bin Km ve Sıfır Araç' Düzenlemesi Geliyor
Sahibinden otomobil ilanlarına geçtiğimiz hafta alınan yeni karar doğrultusunda 6 bin km ve sıfır araç ile ilgili düzenlemeler geliyor. İşte detaylar!
Sahibinden'in yapmış olduğu açıklamayla birlikte bundan böyle şirket otomobil satışlarındaki şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi koruyabilmek adına bazı önemli değişikliklere gittiğini duyurdu. Yeni alınan kararların geçtiğimiz hafta getirilen 6 ay ve 6 bin km sınırıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Yeni kararlar doğrultusunda otomobil ilanlarında sıfır motorlu taşıt ilanını yalnızca yetkili bayiler verebilecek. Yetkili bayiler dışındaki tüm satıcılar Araç Durumu kriteri olarak yalnızca İkinci El seçebilecek. Ayrıca ikinci el araçlarda araç kilometresine 6 bin sınırı getirilmesi nedeniyle minimum 6 bin seçeneği seçilebilecek.
Ticaret Bakanlığı'nın Aldığı Karar Artık Sahibinden'de Uygulanıyor
Bu seçeneğin de eklenmesiyle ilanın olduğu sayfada aracın sıfır veya ikinci el ibaresi ile birlikte aracın kilometre bilgisi de önem arz edecek. Gelen bu yeni değişikliklerin en geç 15 Eylül'de kullanıma sunulması bekleniyor.
Bu değişikliklerin yanı sıra herhangi bir otomobil satışının bulunduğu ilan sayfasında aynı aracın güncel liste fiyatları da aynı sayfa üzerinden listelenebilecek. Bu sayede tüketici, aracın piyasası hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilecek.
Sahibinden CEO'su Burak Ertaş, bu düzenlemelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemde sıfır ve ikinci el araç ticaretinde yaşanan sıkıntıları ve konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri dikkatle izliyoruz. Türkiye'nin sahibinden.com’u olarak biz de platformumuzun işleyişini bu düzenlemelerle uyumlu hale getiriyoruz. 15 Eylül'de devreye alacağımız bu değişikliklerin kullanıcılarımızın araç alım satım deneyimlerini daha da şeffaf hale getireceği inancındayız."
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