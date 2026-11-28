BYD, kalabalık ailelerin uzun yolculuklarda kullanabileceği yeni otomobili Whale'i tanıttı. Markanın Ocean serisindeki ilk büyük aile otomobili olan model, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle gelecek. Bataryanın birkaç dakika içinde büyük ölçüde dolabilmesi ise otomobilin en dikkat çekici özelliklerinden biri.

BYD Whale'in Özellikleri Neler?

Özellik BYD Whale Motor seçenekleri Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit Elektrikli menzil (tam elektrikli) 900 km üzeri (CLTC) Elektrikli menzil (hibrit) 400 km (CLTC) Batarya İkinci nesil Blade Battery Hızlı şarj sistemi FLASH Charging %10'dan %70'e şarj 5 dakika %10'dan %97'ye şarj 9 dakika -30 derece sıcaklıkta şarj 12 dakika Uzunluk 5.270 mm Genişlik 1.996 mm Yükseklik 1.815 mm Dingil mesafesi 3.130 mm Sürüş destek donanımı LiDAR ve yeni nesil sürüş destek sistemleri

BYD Whale Tek Şarjla Kaç Kilometre Gidecek?

Whale'in tamamen elektrikli versiyonu, CLTC standartlarına göre 900 kilometrenin üzerinde menzil sunacak. Şarj edilebilir hibrit seçeneği ise benzinli motor devreye girmeden 400 kilometre yol alabilecek. Hibrit seçeneğin özellikle uzun yolculuklarda şarj istasyonlarına bağımlı kalmak istemeyen aileler tarafından tercih edilmesi muhtemel görünüyor.

Bu arada CLTC değerlerinin gerçek kullanım menzilinden farklı olabileceğini belirtelim. Çin'de kullanılan bu test standardı, Avrupa'daki WLTP ölçümünden farklı sonuçlar verebiliyor. CLTC değerinin yaklaşık WLTP karşılığını bulmak için genellikle yüzde 20 azaltmaya gidilir. Bu değerlendirmeyle 720 kilometrenin üzerinde bir menzil karşımıza çıkıyor.

BYD Whale Kaç Dakikada Şarj Olacak?

BYD'nin FLASH Charging sistemiyle batarya yüzde 10'dan yüzde 70 doluluğa 5 dakikada, yüzde 97 doluluğa ise 9 dakikada ulaşabiliyor. Soğuk havalarda da şarj süresi fazla uzamıyor. BYD'nin verilerine göre eksi 30 derece sıcaklıkta yüzde 10'dan yüzde 97'ye şarj işlemi 12 dakika sürüyor.

BYD Whale'in Tasarımı ve Boyutları Nasıl?

5.270 mm uzunluğundaki Whale, Chrysler Pacifica'dan biraz daha büyük. Aracın genişliği 1.996 mm, yüksekliği ise 1.815 mm. Dingil mesafesi de 3.130 mm. Kamuflajlı prototiplerde daha köşeli bir tasarım bekleniyordu. Tanıtılan modelde ise BYD'nin Ocean serisine özgü daha akıcı çizgiler kullanılmış. Ön tarafta çift katmanlı, kademeli bir ızgara bulunuyor.

Tavanın üzerinde LiDAR sensörü mevcut. BYD, araçta yeni nesil sürüş destek teknolojilerine yer veriyor. Sistemin hangi özellikleri sunacağı ise henüz belli değil. Şu an paylaşılmayan diğer detaylar arasında ise iç tasarım ve koltuk düzeni bulunuyor.

BYD Whale'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BYD henüz Whale'in satış fiyatını açıklamadı. Çin pazarında yaklaşık 300 bin yuan başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor. Bu da güncel kurla 2 milyon 271 bin 257 TL'ye denk geliyor. Türkiye'ye gelmesi durumundaysa fiyatı 4 milyon ile 6 milyon TL arasında değişebilir. Bu arada katlanabilir direksiyona sahip BYD Tai 9'un da geçtiğimiz günlerde Çin'de 279 bin 900 yuan fiyat etiketiyle satışa çıktığını not düşelim.

BYD Whale Türkiye'de Satılacak mı?

Aracın gelişmiş otonom sürüş sistemlerinin 2027 yılında Avrupa'ya getirilmesi planlansa da Whale modelinin Avrupa ya da Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmedi. Ancak markanın son birkaç aydır Türkiye'deki modellerinin bir bir eksilmesi, Whale modelini görme ihtimalimizi oldukça düşürüyor.

Editörün Yorumu

Çocuklarla uzun yolculuğa çıkan aileler için 5 dakikalık şarj süresinin önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bir mola sırasında otomobilin de büyük ölçüde şarj edilmiş olması, yolculuk planlamasını kolaylaştırabilir. Tamamen elektrikli modelin 900 kilometreyi aşan menzili de etkileyici görünüyor. WLTP karşılığına göre ele aldığımızda bile oldukça etkileyici değerler görüyoruz. Bence aracın tercih edilmesinde bunun da etkisi olacaktır.