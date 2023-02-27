Samsung Galaxy A14 4G Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

Yapılan tanıtım sonucunda Samsung Galaxy A14 4G özellikleri belli oldu. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen Galaxy A14 4G modeli neler sunuyor? Yeni telefona dair ayrıntılar haberimizde.

Samsung Galaxy A14 4G Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

RAM: 6 GB

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci

Depolama: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Yazılım: Android 13, One UI 5

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy A14 4G, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük sunuyor. Şık tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Telefonda 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci yer alıyor. Bu işlemcinin Helio G80 olduğu düşünülüyor. Android 13 tabanlı One UI 5 yazılımı ile birlikte gelen cihaz 167,7 x 78 x 9,1 mm boyutlarında. 201 gram ağırlığındaki telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj desteği mevcut.

Galaxy A14 4G modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Siyah, gümüş, yeşil ve koyu kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle beraber gelecek telefonun fiyatı henüz açıklanmadı. İlk etapta Malezya'da satışa sunulması beklenen telefonun diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.