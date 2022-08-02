En İyi Samsung Telefonlar - 2022

En iyi Samsung telefonu modelleri; güçlü işlemcileriyle uygun fiyata alınabilir. Her sene çıkarmış olduğu telefon modelleriyle herkese hitap ediyor. Giriş, orta ve üst seviyelerde telefon modelleri üretiyor. Samsung tarafından geliştirilen telefonlar hem oyun hem de günlük kullanıma uygundur. Ünlü marka, performansı yüksek cihazlar geliştiriyor. Güney Kore merkezli dev marka, en iyi akıllı telefonları tüketicilere sunuyor.

Game Booster, kamera modu çeşitleri vb. birçok özelliğiyle akıllı telefon sektöründe adından söz ettiriyor. Hangi telefon modelini almayım diyorsanız eğer bu yazımızı inceleyebilirsiniz. Samsung, uzun vadeli olağanüstü yazılım destekli modelleri piyasaya sunuyor. Akıllı telefon kullanma deneyimini Samsung Galaxy S serisi, Samsung Galaxy A ve Samsung Galaxy Note serisi telefonlarla yaşayabilirsiniz. Samsung 2022 telefon modelleri listesini gelin beraber inceleyelim.

En İyi Samsung Galaxy S Serisi Telefonlar 2022

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21FE

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra

Yukarıda Samsung Galaxy S serisine ait en iyi telefon listesi yer alıyor. 2022’nin en iyi Samsung Galaxy S serisi modellerini şöyle sıralayabiliriz:

Samsung Galaxy S22 Özellikleri

İşletim sistemi: Android 12

Batarya: 3700 mAh, 25W

Ön kamera: 10MP, F2.2, 4K 60 fps,EIS

Ekran: 6.1 İnç, Dynamic AMOLED, FHD+ 120 Hz, IPX8

Bellek: 8GB RAM, 128 GB depolama

Bağlantılar: Çift hat, 5G, NFC, Wifi 6 ve Bluetooth 5.2

Arka kamera: 50 MP, F1.8, 8K 24 fps, OIS

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1, 128 GB depolama şeklindedir.

Samsung Galaxy S22; 6,1 inç ekranlıdır. Ekranı delikli şekilde tasarlanmıştır. 146 mm uzunluktan ve 70.6 mm genişlikten oluşmuştur. Aynı zamanda 168 gram ağırlıkta ve 7.6 mm kalınlıkta dizayn edilmiştir. Telefonun arkasında üç kamera yer alıyor.

Galaxy S21 FE Özellikleri

İşletim sistemi: Android 12

Ekran: 6.4 inç, Dynamic AMOLED, FHD+, 120 Hz, IPX8

Arka kamera: 12 MP, F1.8, 4K 60 fps, EIS

İşlemci: Samsung Exynos 2100, 2.9 GHz, 8 çekirdek

Bağlantılar: Wifi 6, NFC, 5G ve Bluetooth 5.0

Hafıza: 8 GB RAM, 128 GB depolama

Ön kamera: 32 MP, F2.2, 4K 60 fps, EIS

Batarya: 4500 mAh, 25 W

Galaxy S21 FE, 120 Hz yenileme hızından oluşmuştur. Cihaz; 6,4 inç dinamik AMOLED ekranlıdır. Beyaz, grafit, lavanta ve zeytin renklerinde satışa sunulmuştur. 2400 X 1800 piksel çözünürlükten oluşmuştur.

Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri

Dahili depolama: 512 GB

Hat sayısı: Çift

Ekran boyutu: 6.8 inç

Batarya kapasitesi: 5000 mAh

Bellek (RAM): 12 GB

Samsung Galaxy S22 Ultra modeli, hızlı şarj özelliğine sahiptir. Hem 4.5 G hem de 5G destekli olarak üretilmiştir. 6.8 inç büyüklüğe sahip kavisli ekrandan oluşmuştur. 2K çözünürlüklü ekranı ve 1 ile 120 Hz arası dinamik ayarlanan tazeleme hızı vardır.

Samsung Galaxy S22 Plus Özellikleri

Batarya: 4500 mAh

Ekran: 6.6 inç

Bellek (RAM): 8 GB RAM ve 128 GB

En iyi Samsung Galaxy S serisi telefonlar 2022 arasında yer alan S22 Plus, hızlı şarj destekli üretilmiştir. Samsung Galaxy S22 Plus’un arka tarafı üç kamera vardır. Geniş açılı ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüktedir. f/1.8 diyagramlı ve OIS ile güçlendirilen sistemle tasarlanmıştır.

Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri

Ekran boyutu: 6.8 inç

Bellek (Ram): 12 GB

Hat sayısı: Çift

Dahili depolama: 256 GB

Batarya kapasitesi: 5000 mAh

Samsung Galaxy S21 Ultra; 4.5 G ve 5 G desteklidir. Cihazın hızlı şarj özelliği vardır. Samsung Galaxy S21 Ultra, mat yüzeylidir. Zarif tasarıma sahip cihaz pahalı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 3200 X 1440 piksel çözünürlüklüdür. 1500 nit parlaklığı ve HDR10+ destekli olarak dizayn edilmiştir.

En İyi Samsung Galaxy A Serisi Telefonlar 2022

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A73 Özellikleri

İşletim sistemi: Android 12

Batarya: 5000 mAh, 25 W

Ekran: 6.7 inç, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz, IPX7

Ön kamera: 32 MP, F2.2, 4K 30 fps, EIS

İşlemci: Snapdragon 778G, 8 çekirdek ve 2.4 GHz

Bağlantılar: Wifi 6, NFC, 5G ve Bluetooth 5.0

Hafıza: 8 GB RAM, 128 GB depolama

Arka kamera: 108 MP, F1.8, 4K 30 fps, OIS

Samsung Galaxy A73, 5G destekli olarak piyasaya çıkmıştır. SM-A736B_DS ile SM-A736B model numaralarıyla üretilmiştir. Cihazın bu iki modeli de Bluetooth SIG sertifikasına sahiptir.

Samsung Galaxy A53 Özellikleri

Bellek: 6 GB RAM, 128 GB ve 8GB RAM 256 GB

Batarya: 5.000 mAh

Kamera: Arka ana kamera sensörü, 64 MP ve 12 MP ultra geniş açılı kamera sensörü

Samsung Galaxy A53; 1080p çözünürlüklüdür. 6,5 inç boyutlu 120 Hz yenileme hızından oluşur. Super AMOLED ekranla piyasaya çıkmıştır. Beyaz, turuncu, siyah ve mavi olmak üzere dört farklı renkle piyasada yerini almıştır.

Samsung Galaxy A33 Özellikleri

İşletim sistemi: Android 12

Ekran: 6.4 inç, Super AMOLED, FHD+, 90 Hz, IPX7

Arka kamera: 48 MP,F1.8, 4K 30 fps, OIS

Hafıza: 6 GB RAM, 128 GB Depolama

Bağlantılar: Wifi 5, Çift Hat, 5G, NFC ve Bluetooth 5.1

İşlemci: Exynos 1280, 8 Çekirdek, 2.4 GHz ve 5nm

Ön kamera: 13 MP, EIS, F2.2 ve 4K 30 fps

Batarya: 5000 mAh, 25 W

Samsung Galaxy A33; Full- HD+ çözünürlüklü 6.4 inçten üretilmiştir. Cihaz, su damlalı çentikli ekranla piyasada yer alacak. Ekran, AMOLED panele sahiptir.

En iyi Samsung Galaxy Note Serisi Telefonlar 2022

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note20 Özellikleri

Batarya: 4500 mAh

Ekran: 6.7 inç

Dahili hafıza: 256 GB

Ekran çözünürlüğü: Dynamic Amoled 2X

Bellek: 8 GB

Samsung Galaxy Note20, 5G desteklidir. 6.7 inç Super AMOLED Plus ekrandan oluşur. Samsung Galaxy Note20’nin ön kamerasından ekrana bir açılan delik bulunuyor. IP68 sertifikalı telefon hem toza hem de suya dayanıklıdır. Telefonun arka tarafında OIS (optik imaj sabitleme) özelliği vardır. Cihazın ön kısmında 4K video kaydı yapılan 10 MP selfie kamerası da var.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Özellikleri

Batarya: 4500 mAh

Ekran: 6.9 inç

Hat sayısı: Çift

Bellek: 8 GB

Dahili depolama: 256 GB

Galaxy Note 20 Ultra, 5G destekli olarak üretilmiştir. 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X ekrandan oluşur. Ön kamerasının ekranı içinde delik vardır. IP68 sertifikası olan bir telefondur. Samsung Galaxy Note20 gibi suya dayanıklıdır.

Bu yazıda en iyi Samsung telefonlar listesini sıraladık. Listedeki Samsung telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.