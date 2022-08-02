En İyi Samsung Telefonlar - 2022
En iyi Samsung telefonu 2022 çeşitleri geniş model yelpazesiyle dikkat çekiyor. İşte her bütçeye uygun en iyi Samsung telefonları!
En iyi Samsung telefonu modelleri; güçlü işlemcileriyle uygun fiyata alınabilir. Her sene çıkarmış olduğu telefon modelleriyle herkese hitap ediyor. Giriş, orta ve üst seviyelerde telefon modelleri üretiyor. Samsung tarafından geliştirilen telefonlar hem oyun hem de günlük kullanıma uygundur. Ünlü marka, performansı yüksek cihazlar geliştiriyor. Güney Kore merkezli dev marka, en iyi akıllı telefonları tüketicilere sunuyor.
Game Booster, kamera modu çeşitleri vb. birçok özelliğiyle akıllı telefon sektöründe adından söz ettiriyor. Hangi telefon modelini almayım diyorsanız eğer bu yazımızı inceleyebilirsiniz. Samsung, uzun vadeli olağanüstü yazılım destekli modelleri piyasaya sunuyor. Akıllı telefon kullanma deneyimini Samsung Galaxy S serisi, Samsung Galaxy A ve Samsung Galaxy Note serisi telefonlarla yaşayabilirsiniz. Samsung 2022 telefon modelleri listesini gelin beraber inceleyelim.
En İyi Samsung Galaxy S Serisi Telefonlar 2022
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S21FE
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S22 Plus
- Samsung Galaxy S21 Ultra
Yukarıda Samsung Galaxy S serisine ait en iyi telefon listesi yer alıyor. 2022’nin en iyi Samsung Galaxy S serisi modellerini şöyle sıralayabiliriz:
Samsung Galaxy S22 Özellikleri
- İşletim sistemi: Android 12
- Batarya: 3700 mAh, 25W
- Ön kamera: 10MP, F2.2, 4K 60 fps,EIS
- Ekran: 6.1 İnç, Dynamic AMOLED, FHD+ 120 Hz, IPX8
- Bellek: 8GB RAM, 128 GB depolama
- Bağlantılar: Çift hat, 5G, NFC, Wifi 6 ve Bluetooth 5.2
- Arka kamera: 50 MP, F1.8, 8K 24 fps, OIS
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1, 128 GB depolama şeklindedir.
Samsung Galaxy S22; 6,1 inç ekranlıdır. Ekranı delikli şekilde tasarlanmıştır. 146 mm uzunluktan ve 70.6 mm genişlikten oluşmuştur. Aynı zamanda 168 gram ağırlıkta ve 7.6 mm kalınlıkta dizayn edilmiştir. Telefonun arkasında üç kamera yer alıyor.
Galaxy S21 FE Özellikleri
- İşletim sistemi: Android 12
- Ekran: 6.4 inç, Dynamic AMOLED, FHD+, 120 Hz, IPX8
- Arka kamera: 12 MP, F1.8, 4K 60 fps, EIS
- İşlemci: Samsung Exynos 2100, 2.9 GHz, 8 çekirdek
- Bağlantılar: Wifi 6, NFC, 5G ve Bluetooth 5.0
- Hafıza: 8 GB RAM, 128 GB depolama
- Ön kamera: 32 MP, F2.2, 4K 60 fps, EIS
- Batarya: 4500 mAh, 25 W
Galaxy S21 FE, 120 Hz yenileme hızından oluşmuştur. Cihaz; 6,4 inç dinamik AMOLED ekranlıdır. Beyaz, grafit, lavanta ve zeytin renklerinde satışa sunulmuştur. 2400 X 1800 piksel çözünürlükten oluşmuştur.
Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri
- Dahili depolama: 512 GB
- Hat sayısı: Çift
- Ekran boyutu: 6.8 inç
- Batarya kapasitesi: 5000 mAh
- Bellek (RAM): 12 GB
Samsung Galaxy S22 Ultra modeli, hızlı şarj özelliğine sahiptir. Hem 4.5 G hem de 5G destekli olarak üretilmiştir. 6.8 inç büyüklüğe sahip kavisli ekrandan oluşmuştur. 2K çözünürlüklü ekranı ve 1 ile 120 Hz arası dinamik ayarlanan tazeleme hızı vardır.
Samsung Galaxy S22 Plus Özellikleri
- Batarya: 4500 mAh
- Ekran: 6.6 inç
- Bellek (RAM): 8 GB RAM ve 128 GB
En iyi Samsung Galaxy S serisi telefonlar 2022 arasında yer alan S22 Plus, hızlı şarj destekli üretilmiştir. Samsung Galaxy S22 Plus’un arka tarafı üç kamera vardır. Geniş açılı ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüktedir. f/1.8 diyagramlı ve OIS ile güçlendirilen sistemle tasarlanmıştır.
Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri
- Ekran boyutu: 6.8 inç
- Bellek (Ram): 12 GB
- Hat sayısı: Çift
- Dahili depolama: 256 GB
- Batarya kapasitesi: 5000 mAh
Samsung Galaxy S21 Ultra; 4.5 G ve 5 G desteklidir. Cihazın hızlı şarj özelliği vardır. Samsung Galaxy S21 Ultra, mat yüzeylidir. Zarif tasarıma sahip cihaz pahalı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 3200 X 1440 piksel çözünürlüklüdür. 1500 nit parlaklığı ve HDR10+ destekli olarak dizayn edilmiştir.
En İyi Samsung Galaxy A Serisi Telefonlar 2022
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A33
Samsung Galaxy A73 Özellikleri
- İşletim sistemi: Android 12
- Batarya: 5000 mAh, 25 W
- Ekran: 6.7 inç, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz, IPX7
- Ön kamera: 32 MP, F2.2, 4K 30 fps, EIS
- İşlemci: Snapdragon 778G, 8 çekirdek ve 2.4 GHz
- Bağlantılar: Wifi 6, NFC, 5G ve Bluetooth 5.0
- Hafıza: 8 GB RAM, 128 GB depolama
- Arka kamera: 108 MP, F1.8, 4K 30 fps, OIS
Samsung Galaxy A73, 5G destekli olarak piyasaya çıkmıştır. SM-A736B_DS ile SM-A736B model numaralarıyla üretilmiştir. Cihazın bu iki modeli de Bluetooth SIG sertifikasına sahiptir.
Samsung Galaxy A53 Özellikleri
- Bellek: 6 GB RAM, 128 GB ve 8GB RAM 256 GB
- Batarya: 5.000 mAh
- Kamera: Arka ana kamera sensörü, 64 MP ve 12 MP ultra geniş açılı kamera sensörü
Samsung Galaxy A53; 1080p çözünürlüklüdür. 6,5 inç boyutlu 120 Hz yenileme hızından oluşur. Super AMOLED ekranla piyasaya çıkmıştır. Beyaz, turuncu, siyah ve mavi olmak üzere dört farklı renkle piyasada yerini almıştır.
Samsung Galaxy A33 Özellikleri
- İşletim sistemi: Android 12
- Ekran: 6.4 inç, Super AMOLED, FHD+, 90 Hz, IPX7
- Arka kamera: 48 MP,F1.8, 4K 30 fps, OIS
- Hafıza: 6 GB RAM, 128 GB Depolama
- Bağlantılar: Wifi 5, Çift Hat, 5G, NFC ve Bluetooth 5.1
- İşlemci: Exynos 1280, 8 Çekirdek, 2.4 GHz ve 5nm
- Ön kamera: 13 MP, EIS, F2.2 ve 4K 30 fps
- Batarya: 5000 mAh, 25 W
Samsung Galaxy A33; Full- HD+ çözünürlüklü 6.4 inçten üretilmiştir. Cihaz, su damlalı çentikli ekranla piyasada yer alacak. Ekran, AMOLED panele sahiptir.
En iyi Samsung Galaxy Note Serisi Telefonlar 2022
- Samsung Galaxy Note20
- Samsung Galaxy Note20 Ultra
Samsung Galaxy Note20 Özellikleri
- Batarya: 4500 mAh
- Ekran: 6.7 inç
- Dahili hafıza: 256 GB
- Ekran çözünürlüğü: Dynamic Amoled 2X
- Bellek: 8 GB
Samsung Galaxy Note20, 5G desteklidir. 6.7 inç Super AMOLED Plus ekrandan oluşur. Samsung Galaxy Note20’nin ön kamerasından ekrana bir açılan delik bulunuyor. IP68 sertifikalı telefon hem toza hem de suya dayanıklıdır. Telefonun arka tarafında OIS (optik imaj sabitleme) özelliği vardır. Cihazın ön kısmında 4K video kaydı yapılan 10 MP selfie kamerası da var.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Özellikleri
- Batarya: 4500 mAh
- Ekran: 6.9 inç
- Hat sayısı: Çift
- Bellek: 8 GB
- Dahili depolama: 256 GB
Galaxy Note 20 Ultra, 5G destekli olarak üretilmiştir. 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X ekrandan oluşur. Ön kamerasının ekranı içinde delik vardır. IP68 sertifikası olan bir telefondur. Samsung Galaxy Note20 gibi suya dayanıklıdır.
Bu yazıda en iyi Samsung telefonlar listesini sıraladık. Listedeki Samsung telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.
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