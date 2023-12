Samsung Galaxy A23, Merakla Beklenen Android 14 Güncellemesini Aldı!

Samsung, orta segment cihazlarının çoğunu Android 14 tabanlı en son One UI 6'ya güncellemeye başladı. Kısa bir süre önce Galaxy M53 5G, Galaxy F54 5G ve A52 5G, Android 14 tabanlı One UI 6 işletim sistemi güncellemesini alırken şimdi de One Ui 6 güncellemesini alacak cihazlar listesine Samsung Galaxy A23 5G de katılıyor.

Güncelleme Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Polonya ve Portekiz dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulmuş durumda. Güncellemenin zamanla diğer bölgedeki kullanıcılara da gelmesi bekleniyor.

A23 5G'nin en son güncellemesinin aygıt yazılımı sürümü, Kasım güvenlik yamasını da içeren A236BXXU4DWKA'dır. Kullanıcılar Ayarlar > Yazılım güncellemesi yolunu izleyerek ve "İndir ve yükle" seçeneğine dokunarak güncellemeyi indirip yükleyebilirler.

Samsung Galaxy A23 Son Büyük Güncellemesini Aldı

Bunun Galaxy A23 5G için son büyük güncelleme olduğunu da belirtmek önemli. Telefonu düzenli olarak güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek olsa da Android 15'e yükseltilmeyecek.

One UI 6, yeniden tasarlanmış hızlı panel, bildirim gölgesinde geliştirilmiş albüm resmi sunumu, zamana dayalı bildirim sıralaması, daha net ana ekran simge etiketleri, kilit ekranında yeniden konumlandırılmış saat, ayrıntılı bir hava durumu widget'ı ve pil ayarlarına daha kolay erişim gibi birçok önemli kullanıcı arayüzü geliştirmesi sunuyor.

İleriye dönük olarak Samsung, uygulamalara yapay zekâ geliştirmeleri getirmeye ve üretkenliği artırmaya odaklanan One UI 6.1'i şimdiden hazırlıyor. One UI 6.1 başlangıçta Galaxy S23 için sunulurken, A23 5G kullanıcıları muhtemelen gelecekte bu güncellemeyi de almayı bekleyebilirler.