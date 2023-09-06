Samsung Galaxy A23 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy A23 özellikleri, uygun fiyatlı telefon almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon donanım konusunda neler sunuyor?

Bu rehberde Samsung marka akıllı telefon modeli Galaxy A23 modeline dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Fiyat performans telefonlar arasında yer alan telefon, sahip olduğu donanım bileşenleri ve bütçe dostu fiyat etiketiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy A23 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2408 piksel

: 1080 x 2408 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 400 PPI

: Yaklaşık 400 PPI İşlemci : Snapdragon 680 4G

: Snapdragon 680 4G İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Yazılım : Android 13, One UI 5

: Android 13, One UI 5 Ağırlık : 195 gram

: 195 gram Kalınlık: 8,4 mm

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A23, PLS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 195 gram ağırlığındaki telefon 165,4 x 76,9 x 8,4 mm boyutlarında.

Gücünü Snapdragon 680 4G işlemcisinden alan cihazda Adreno 610 GPU bulunuyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy A23 Fiyatı

Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle beraber gelen Samsung Galaxy A23 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 7 bin 149 TL fiyata satılıyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A23 donanımı ve ücreti hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.