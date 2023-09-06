Samsung Galaxy A23 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Samsung Galaxy A23 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Samsung tarafından üretilen uygun fiyatlı telefon!
Samsung Galaxy A23 özellikleri, uygun fiyatlı telefon almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon donanım konusunda neler sunuyor?
Bu rehberde Samsung marka akıllı telefon modeli Galaxy A23 modeline dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Fiyat performans telefonlar arasında yer alan telefon, sahip olduğu donanım bileşenleri ve bütçe dostu fiyat etiketiyle öne çıkıyor.
Samsung Galaxy A23 Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Teknolojisi: PLS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 400 PPI
- İşlemci: Snapdragon 680 4G
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Yazılım: Android 13, One UI 5
- Ağırlık: 195 gram
- Kalınlık: 8,4 mm
6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A23, PLS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 195 gram ağırlığındaki telefon 165,4 x 76,9 x 8,4 mm boyutlarında.
Gücünü Snapdragon 680 4G işlemcisinden alan cihazda Adreno 610 GPU bulunuyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.
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Bu rehberde Samsung Galaxy A23 donanımı ve ücreti hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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