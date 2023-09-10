Samsung Galaxy A25 5G'nin Geekbench Puanları Belli Oldu

Samsung Galaxy A25 5G, Geekbench puanları ile gündeme geldi. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen telefon, Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi?

Samsung Galaxy A25 5G'nin Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Samsung marka yeni akıllı telefon modeli Galaxy A25 5G, Geekbench veritabanında ortaya çıktı. SM-A256B model numarasına sahip olan cihaz tekli çekirdek testinde 973 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2106 puan aldı.

Geekbench testi ile beraber telefonun bazı donanım bileşenleri de gün yüzüne çıktı. Test sonuçlarına göre telefonda Exynos 1280 işlemcisi yer alabilir. Geekbench'te Galaxy A25 5G modelinin 8 GB RAM'e sahip sürümü bulunuyor.

Telefonun depolama ve RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Peki, bu zamana kadar sızdırılan bilgilere göre söz konusu telefon donanım tarafında neler sunacak?

Samsung Galaxy A25 5G'nin Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu : 6,44 inç

: 6,44 inç Arka Kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Boyut: 162 x 77,5 x 8,3 mm

İddiaya göre Galaxy A25 5G modeli 6,44 inç ekran büyüklüğünde olacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın yer alacağı öne sürüldü. Arka yüzeydeki diğer kameraların kaç megapiksel çözünürlüğünde olacağı ise henüz bilinmiyor.

8,3 mm kalınlığında olacağı söylenen akıllı telefonun ön tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kameranın yer alacağı iddia edildi.

Yakında tanıtılması beklenen Galaxy A25 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.