Samsung Galaxy S23 FE'nin Tasarımı Sızdırıldı!
Çok yakında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S23 FE'nin tasarımı ortaya çıktı. Peki, Samsung marka yeni akıllı telefon nasıl bir görünüme sahip olacak?
Samsung Galaxy S23 FE modelinin tasarımı gün yüzüne çıktı. Sızdırılan görüntüler, uzun bir süredir merak içerisinde beklenen akıllı telefonun ön ve arka yüzeylerinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.
Samsung Galaxy S23 FE'nin Tasarımı Ortaya Çıktı
Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S23 FE modeli ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelinin görüntüleri TENAA veritabanında ortaya çıktı.
Sızdırılan görsellere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde üç farklı kamera bulunacak. Bu kameraların dikey şeklinde konumlandırıldığını görüyoruz. Telefonun sağ tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Ön tarafta ise bir adet kamera bulunacak.
Geçtiğimiz aylarda söz konusu telefonun Geekbench puanları ortaya çıkmıştı. Böylece telefonun Geekbench testinde nasıl bir performans sergilediği belli olmuştu. Galaxy S23 FE modeli tekli çekirdek testinde 1549 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3718 puan almıştı.
Samsung'un Bir Serisi Daha Güncelleme Desteğini Kaybediyor!
Samsung'un Galaxy Note 10 serisi sahipleri Eylül ayına girerken artık güncellemelere veda ediyor. Şirket kısa süre önce Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ı güvenlik güncellemeleri kapsam sayfasından kaldırdı.
Samsung Galaxy S23 FE Ne Zaman Çıkacak?
Samsung marka yeni akıllı telefon modeli Galaxy S23 FE'nin eylül ayının sonunda tanıtılması bekleniyor. Merak içerisinde beklenen telefonun 663 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.
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