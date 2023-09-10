Samsung Galaxy S23 FE'nin Tasarımı Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S23 FE modelinin tasarımı gün yüzüne çıktı. Sızdırılan görüntüler, uzun bir süredir merak içerisinde beklenen akıllı telefonun ön ve arka yüzeylerinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy S23 FE'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S23 FE modeli ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelinin görüntüleri TENAA veritabanında ortaya çıktı.

Sızdırılan görsellere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde üç farklı kamera bulunacak. Bu kameraların dikey şeklinde konumlandırıldığını görüyoruz. Telefonun sağ tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Ön tarafta ise bir adet kamera bulunacak.

Geçtiğimiz aylarda söz konusu telefonun Geekbench puanları ortaya çıkmıştı. Böylece telefonun Geekbench testinde nasıl bir performans sergilediği belli olmuştu. Galaxy S23 FE modeli tekli çekirdek testinde 1549 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3718 puan almıştı.

Samsung Galaxy S23 FE Ne Zaman Çıkacak?

Samsung marka yeni akıllı telefon modeli Galaxy S23 FE'nin eylül ayının sonunda tanıtılması bekleniyor. Merak içerisinde beklenen telefonun 663 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

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