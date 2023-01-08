Samsung Galaxy S24 İşlemcisi Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S23 isimli yeni akıllı telefon serisinin tanıtılmasına az bir süre kalmışken Samsung Galaxy S24 işlemcisi gün yüzüne çıktı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devinin bir sonraki Galaxy S serisinde hangi işlemci yer alacak? Konuya dair detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S24 İşlemcisi Sızdırıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, çok yakında düzenlenecek Unpacked 2022 isimli etkinlik esnasında Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S23 serisini tanıtacak.

Galaxy S23 serisi, dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından büyük bir merak içerisinde beklenirken oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda Galaxy S24 modelinin işlemcisi gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre teknoloji devi, Galaxy S24 serisi için Exynos'u tercih edecek. Söz konusu telefonların Exynos 2400 işlemcisine sahip olacağı ileri sürüldü. Şirketin önceki yıllarda olduğu gibi hem Snapdragon hem de Exynos işlemcili sürümleri satışa sunması bekleniyor.

2023 yılının kasım ayında üretilmeye bağlanacağı söylenen Exynos 2400 işlemcisinin yer aldığı Galaxy S24 serisinin Avrupa pazarında satışa sunulacağı söyleniyor. Galaxy S23 serisinin, 2022 yılında tanıtılan Galaxy S22 serisinden daha yüksek fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.