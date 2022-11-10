Samsung Galaxy S23 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S23 özellikleri, çok sayıda kişi tarafından en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Bu yazıda Galaxy S serisinin yeni akıllı telefon modelleri hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Galaxy S serisi, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. 2022 yılının şubat ayında piyasaya sürülen Galaxy S22 serisi ile önemli bir başarının altına imza atan Samsung, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışıyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı yeni telefon modelleri, tüm dünyada oldukça merak ediliyor. Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşması beklenen serinin çıkış tarihi yaklaştıkça sızıntılar da yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan sızıntılar, söz konusu serinin donanım bileşenleri, çıkış tarihi ve fiyat etiketi hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza yardımcı oluyor. Hazırladığımız yazıda meydana gelen sızıntılar doğrultusunda Galaxy S23 ne zaman çıkacak sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtlayacağız.

Not: Bu yazı, Galaxy S23 serisi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle yazıda yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Samsung Galaxy S23 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,1 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 piksel

Piksel Yoğunluğu: 422 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

Ekran Parlaklığı: ?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 10 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: Wi-Fi 6

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Kızılötesi: Yok

Güvenlik: Yüz tanıma ve parmak izi

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 3900 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Kablosuz Şarj: 15W

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: Android 13

Ağırlık: ?

Kalınlık: 7,6 mm Yaşanan bir sızıntıyla beraber Samsung Galaxy S23'ün teknik özellikleri belli oldu. İddiaya göre 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2340 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonun en dikkat çeken donanım bileşenleri arasında işlemci de bulunuyor. Galaxy S23, işlemcisi ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacağı ileri sürülüyor.

Söz konusu işlemcide 1+2+2+3 şeklinde yani bir adet Cortex-X3, iki adet Cortex A710, iki adet Cortex-A720 ve üç adet Cortex-A510 çekirdeklerinin yer alması bekleniyor. Geçmişte Galaxy S23 performans skorları gün yüzüne çıkmıştı. Özellikle çoklu çekirdekte elde edilen puanlar, heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırmıştı.

Samsung Galaxy S23 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 piksel

Piksel Yoğunluğu: 390 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

Ekran Parlaklığı: ?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 10 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: Wi-Fi 6

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Kızılötesi: ?

Güvenlik: Yüz tanıma ve parmak izi

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Kablolu Şarj: 45W

Kablosuz Şarj: 15W

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: Android 13

Ağırlık: ?

Kalınlık: 7,6 mm

Galaxy S23+ modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS desteğine sahip ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı ileri sürülüyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 3080 x 1440 piksel

Piksel Yoğunluğu: 500 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

Ekran Parlaklığı: ?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: 200 MP + 10 MP + 10 MP

Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 40 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: Wi-Fi 6

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Kızılötesi: ?

Güvenlik: Yüz tanıma ve parmak izi

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Kablosuz Şarj: 15W

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: Android 13

Ağırlık: ?

Kalınlık: 8,9 mm

Galaxy S23 Ultra'nın kamerası ile ilgili yaşanan sızıntılar, cihazın kamerasıyla adından söz ettireceğini gözler önüne seriyor. Arka yüzeyde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya iki adet 10 MP çözünürlüğe sahip iki adet kameranın eşlik etmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S23 Serisi Fiyatı

Galaxy S23 fiyatı: 799 dolar

Galaxy S23 Plus fiyatı: 999 dolar

Galaxy S23 Ultra fiyatı: 1199 dolar

Samsung Galaxy S23 serisi fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı fakat söz konusu modellere ilişkin bazı tahminler mevcut. Galaxy S23 modelinin 799 dolar, Galaxy S23 Plus'ın 999 dolar ve Galaxy S23 Ultra modelinin 1199 dolar başlangıç fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

Elbette bu fiyatlar sadece bir tahminden ibaret. Ürünler satışa sunulduğunda farklı bir fiyat etiketi ile satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy S23 Serisi Çıkış Tarihi

Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21 ve Galaxy S22 serileri bir yıl arayla hep şubat ayında tanıtıldı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S23 serisinin de 2023 yılının şubat ayında duyurulması bekleniyor.

Samsung tarafından geliştirilen yeni akıllı telefon modellerinin tanıtıldıktan yaklaşık olarak bir veya iki hafta içerisinde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Bu yazıda Samsung Galaxy S23 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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