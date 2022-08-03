AnTuTu En İyi Android Telefonları Açıkladı (Temmuz 2022)

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte Temmuz 2022 en iyi Android telefonları belli oldu. Paylaşılan raporda amiral gemisi olarak nitelendirilen oldukça güçlü donanıma sahip akıllı telefon modelleri yer aldı. Rapora ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Temmuz 2022 En İyi Android Telefonları Listesi

Nubia Red Magic 7S (1.124.622)

IQOO 10 Pro (1.111.885)

Asus Rog Phone 6 (1.107.982)

Nubia Red Magic 7S Pro (1.099.567)

IQOO 10 (1.083.183)

Xiaomi 12S Pro (1.073.695)

Xiaomi 12S Ultra (1.056.949)

Xiaomi 12S (1.053.609)

Realme GT2 Explorer Master Edition (1.048.073)

Xiaomi 12 Pro Special Edition (1.022.207)

Benchmark testleri ile dünya genelinde tanınan AnTuTu bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapor ile beraber temmuz ayının en başarılı Android telefonları belli oldu. En iyi amiral gemisi telefonları listesinin 9 tanesini Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi oluşturdu. Listenin son sırasında ise Dimensity 9000 işlemcili bir telefon konumlandı.

Paylaşılan listenin ilk sırasında Nubia Red Magic 7S modeli yer alarak oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alan telefonda 16 GB RAM bulunuyor. Söz konusu model, gerçekleştirilen testte 1.124.622 puan almayı başardı.

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin ikinci sırasında 1.111.885 puan alan IQOO 10 Pro konumlandı. Üçüncü sırada ise Asus Rog Phone 6 yer aldı. Asus tarafından piyasaya sürülen akıllı telefon modelinin 1.107.982 puan aldığı açıklandı.

Nubia Red Magic 7S Pro dördüncü sırada yer aldı. Sahip olduğu güçlü donanım bileşenleri ile dikkatleri üzerinde toplayan cihaz 1.099.567 puan almayı başardı. Beşinci sırada ise yapılan testte 1.083.183 puan alan IQOO 10 modeli yer aldı.

Listenin altıncı, yedinci ve sekizinci sıralarını Xiaomi 12S serisi oluşturdu. 1.073.695 puan alan Xiaomi 12S Pro altıncı sırada yer alırken Xiaomi 12S Ultra ise 1.056.949 puan ile yedinci sırada konumlandı. Xiaomi 12S Ultra'yı 1.053.609 puan ile Xiaomi 12S takip etti.

Dokuzuncu sırada 1.048.073 puan ile Realme GT2 Explorer Master Edition yer alırken Xiaomi 12 Pro Special Edition ise 1.022.207 puanla son sırada konumlandı.